10 September 2025
Azerbaijan U-19 women’s team to face Moldova in two friendlies

10 September 2025 13:53
48
The Azerbaijan U-19 women’s national football team will hold a training camp in Baku until September 14, followed by a camp in Chisinau, Moldova.

During the Chisinau camp, the U-19 team will play two friendly matches against Moldova’s team of the same age group, Idman.biz reports.

Here are the details of the invited players, match dates, and stadiums:

1

Nargiz Aghaliyeva

Shafa

2

Firuza Bayramova

Dirchelish

3

Vahida Alipashayeva

Wera (Georgia)

4

Madina Jurugova

Neftchi

5

Arzu Jafarova

Shafa

6

Madina Gadimaliyeva

Sumgayit

7

Sama Asadova

Sabah

8

Yelizaveta Vaysman

Shafa

9

Ulviyya Islamova

Baku Juniors

10

Parishan Abdullayeva

Liman

11

Khanim Asadova

Neftchi

12

Aygun Novruzova

Sabah

13

Aysu Asadova

Sabah

14

Ayan Abdiyeva

Liman

15

Aysel Jumayeva

Liman

16

Masuma Nazarli

Neftchi

17

Ayshan Salamzada

Neftchi

18

Arzu Agaliyeva

Shafa

19

Shahnaza Rustamli

Tahsil

20

Fidan Asadzada

Tahsil

21

Gulnaz Shabanova

Shafa

22

Gunay Sultanli

Sabah

23

Natella Mammadova

Shafa

September 16
17:00 – Moldova (U-19, Women) vs. Azerbaijan (U-19, Women)
CPSM Stadium, Chisinau

September 18
17:00 – Moldova (U-19, Women) vs. Azerbaijan (U-19, Women)
CPSM Stadium, Chisinau

Idman.biz

