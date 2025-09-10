Azerbaijan U-19 women’s team to face Moldova in two friendlies

The Azerbaijan U-19 women’s national football team will hold a training camp in Baku until September 14, followed by a camp in Chisinau, Moldova.
During the Chisinau camp, the U-19 team will play two friendly matches against Moldova’s team of the same age group, Idman.biz reports.
Here are the details of the invited players, match dates, and stadiums:
|
1
|
Nargiz Aghaliyeva
|
Shafa
|
2
|
Firuza Bayramova
|
Dirchelish
|
3
|
Vahida Alipashayeva
|
Wera (Georgia)
|
4
|
Madina Jurugova
|
Neftchi
|
5
|
Arzu Jafarova
|
Shafa
|
6
|
Madina Gadimaliyeva
|
Sumgayit
|
7
|
Sama Asadova
|
Sabah
|
8
|
Yelizaveta Vaysman
|
Shafa
|
9
|
Ulviyya Islamova
|
Baku Juniors
|
10
|
Parishan Abdullayeva
|
Liman
|
11
|
Khanim Asadova
|
Neftchi
|
12
|
Aygun Novruzova
|
Sabah
|
13
|
Aysu Asadova
|
Sabah
|
14
|
Ayan Abdiyeva
|
Liman
|
15
|
Aysel Jumayeva
|
Liman
|
16
|
Masuma Nazarli
|
Neftchi
|
17
|
Ayshan Salamzada
|
Neftchi
|
18
|
Arzu Agaliyeva
|
Shafa
|
19
|
Shahnaza Rustamli
|
Tahsil
|
20
|
Fidan Asadzada
|
Tahsil
|
21
|
Gulnaz Shabanova
|
Shafa
|
22
|
Gunay Sultanli
|
Sabah
|
23
|
Natella Mammadova
|
Shafa
September 16
17:00 – Moldova (U-19, Women) vs. Azerbaijan (U-19, Women)
CPSM Stadium, Chisinau
September 18
17:00 – Moldova (U-19, Women) vs. Azerbaijan (U-19, Women)
CPSM Stadium, Chisinau
Idman.biz