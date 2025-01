England extends lead, Azerbaijan maintains position - UEFA Rankings

The latest UEFA country rankings have been revealed following the eighth round of the Champions League league phase.

Idman.biz reports that England has widened the gap at the top, now leading Italy by 13.501 points. Meanwhile, Azerbaijan has maintained its 28th-place position with a total of 19.625 points.

This season, Azerbaijani clubs have collectively earned 2.875 points: Zira and Qarabag contributed 1.250 each, Sabah added 0.250, and Sumgayit gained 0.125 points.

England remains at the top of the rankings with 105.732 points.

# country 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 ranking teams 1 England 24.357 21.000 23.000 17.375 20.000 105.732 7/ 7 2 Italy 16.285 15.714 22.357 21.000 16.875 92.231 7/ 8 3 Spain 19.500 18.428 16.571 16.062 16.214 86.775 6/ 7 4 Germany 15.214 16.214 17.125 19.357 14.359 82.269 6/ 8 5 France 7.916 18.416 12.583 16.250 13.428 68.593 6/ 7 6 Netherlands 9.200 19.200 13.500 10.000 10.416 62.316 5/ 6 7 Portugal 9.600 12.916 12.500 11.000 13.600 59.616 5/ 5 8 Belgium 6.000 6.600 14.200 14.400 12.800 54.000 5/ 5 9 Czech Republic 6.600 6.700 6.750 13.500 9.300 42.850 2/ 5 10 Turkey 3.100 6.700 11.800 12.000 8.450 42.050 3/ 5 11 Greece 5.100 8.000 2.125 11.400 9.250 35.875 3/ 4 12 Norway 6.500 7.625 5.750 8.000 7.625 35.500 2/ 4 13 Austria 6.700 10.400 4.900 4.800 8.550 35.350 1/ 5 14 Switzerland 5.125 7.750 8.500 5.200 6.650 33.225 1/ 5 15 Scotland 8.500 7.900 3.500 6.400 6.850 33.150 2/ 5 16 Denmark 4.125 7.800 5.900 8.500 6.468 32.793 2/ 4 17 Poland 4.000 4.625 7.750 6.875 8.625 31.875 2/ 4 18 Israel 7.000 6.750 6.250 8.750 2.875 31.625 1/ 4 19 Croatia 5.900 6.000 3.375 5.875 5.875 27.025 4 20 Cyprus 4.000 4.125 5.100 3.750 8.687 25.662 3/ 4 21 Sweden 2.500 5.125 6.250 1.875 9.875 25.625 3/ 4 22 Serbia 5.500 9.500 5.375 1.400 3.725 25.500 1/ 5 23 Ukraine 6.800 4.200 5.700 4.100 3.200 24.000 1/ 5 24 Hungary 4.250 2.750 5.875 4.500 5.125 22.500 1/ 4 25 Romania 3.750 2.250 6.250 3.250 6.312 21.812 1/ 4 26 Slovakia 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 21.250 4 27 Bulgaria 4.000 3.375 4.500 4.375 3.375 19.625 1/ 4 28 Azerbaijan 2.500 4.375 4.000 5.875 2.875 19.625 1/ 4 29 Slovenia 2.250 3.000 2.125 3.875 7.093 18.343 2/ 4 30 Russia 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 18.299 0 31 Moldova 1.375 5.250 3.750 2.000 2.125 14.500 4 32 Ireland 1.875 2.875 3.375 1.500 4.843 14.468 1/ 4 33 Iceland 0.625 1.500 3.000 3.833 4.062 13.020 1/ 4 34 Armenia 1.375 1.875 2.375 2.250 4.375 12.250 4 35 Latvia 1.375 2.625 2.750 1.625 3.875 12.250 1/ 4 36 Kosovo 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 12.041 4 37 Bosnia-Herzegovina 2.625 1.625 2.000 2.250 3.406 11.906 1/ 4 38 Finland 1.375 3.750 2.625 1.750 2.250 11.750 4 39 Kazakhstan 1.000 2.875 1.125 3.125 3.000 11.125 4 40 Faroe Islands 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 10.750 4 41 Malta 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 8.500 4 42 Northern Ireland 2.833 1.625 1.250 1.125 1.500 8.333 4 43 Lithuania 1.625 1.750 2.375 1.125 1.375 8.250 4 44 Liechtenstein 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 8.000 1 45 Estonia 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 7.957 4 46 Albania 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 7.875 4 47 Montenegro 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 7.208 3 48 Luxembourg 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 6.875 4 49 Wales 1.500 1.500 1.166 0.625 2.000 6.791 4 50 Georgia 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 6.625 4 51 North Macedonia 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166 3 52 Belarus 1.500 0.250 0.625 1.750 1.875 6.000 4 53 Andorra 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 5.498 3 54 Gibraltar 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 5.457 3 55 San Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 2.498 3

Idman.biz