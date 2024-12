Most Valuable Players in Serie A – FULL LIST

The list of the most valuable players in Serie A has been revealed.

Transfermarkt has updated the market values of the top players in Italy’s Serie A, Idman.biz reports.

Leading the list is Lautaro Martínez. The Argentine forward for Inter is valued at 100 million euros.

1. Lautaro Martínez (Inter) – 100 million euros

2. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) – 85 million euros

3. Nicolo Barella (Inter) – 80 million euros

4-6. Rafael Leão (Milan) – 75 million euros

4-6. Alessandro Bastoni (Inter) – 75 million euros

4-6. Marcus Thuram (Inter) – 75 million euros

7-9. Dušan Vlahović (Juventus) – 60 million euros

7-9. Bremer (Juventus) – 60 million euros

7-9. Federico Dimarco (Inter) – 60 million euros

4. Ademola Lookman (Atalanta) – 55 million euros

