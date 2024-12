Qarabag seeks 7th consecutive victory

Today, a postponed match from the 3rd round of the Misli Premier League will take place.

Shamakhi will host Qarabag on their home ground, Idman.biz reports.

This will be the 76th encounter between the two teams in the history of their national championships. In previous meetings, the Aghdam club has had a significant advantage.

Out of these matches, Qarabag has won 38 times, while Shamakhi has won 13, with 24 draws recorded.

This advantage is also reflected in the goal difference, where Qarabag has scored 110 goals, compared to Shamakhi’s 44.

Qarabag is on a six-match winning streak, while Shamakhi has not won in their last 20 matches.

12.03.2000 Khazar University - Qarabag 0:0 20.05.2000 Qarabag - Khazar University 2:0 16.09.2000 Qarabag - Khazar University 3:0 31.03.2001 Khazar University - Qarabag 0:0 08.09.2001 Khazar University - Qarabag-Azersun 1:2 01.12.2001 Qarabag-Azersun - Khazar University 1:2 23.03.2002 Khazar University - Qarabag-Azersun 1:1 15.06.2003 Qarabag-Azersun - Khazar University 3:1 16.11.2003 Khazar University - Qarabag-Azersun 0:2 06.11.2004 Qarabag - Inter 3:1 12.04.2005 Inter - Qarabag 1:0 29.10.2005 Inter - Qarabag 2:0 16.04.2006 Qarabag - Inter 1:0 26.11.2006 Qarabag - Inter 0:1 18.05.2007 Inter - Qarabag 1:0 28.10.2007 Qarabag - Inter 0:1 19.04.2008 Inter - Qarabag 1:0 15.11.2008 Inter - Qarabag 1:1 03.05.2009 Qarabag - Inter 1:1 07.11.2009 Inter - Qarabag 2:1 17.02.2010 Qarabag - Inter 1:1 27.03.2010 Qarabag - Inter 1:1 01.05.2010 Inter - Qarabag 0:1 11.09.2010 Inter - Qarabag 1:0 04.12.2010 Qarabag - Inter 1:0 12.03.2011 Inter - Qarabag 0:2 24.04.2011 Qarabag - Inter 1:0 14.08.2011 Qarabag - Inter 1:0 20.11.2011 Inter - Qarabag 0:0 07.04.2012 Inter - Qarabag 1:1 05.05.2012 Qarabag - Inter 1:0 05.08.2012 Inter - Qarabag 1:1 03.03.2013 Qarabag - Inter 0:0 13.04.2013 Qarabag - Inter 3:2 09.05.2013 Inter - Qarabag 0:0 04.08.2013 Inter - Qarabag 1:2 20.12.2013 Qarabag - Inter 2:0 16.03.2014 Inter - Qarabag 0:3 07.05.2014 Qarabag - Inter 4:1 16.08.2014 Qarabag - Inter 0:0 29.10.2014 Inter - Qarabag 0:0 02.04.2015 Qarabag - Inter 0:0 22.05.2015 Inter - Qarabag 2:1 04.10.2015 Inter - Qarabag 0:2 06.12.2015 Qarabag - Inter 1:0 27.02.2016 Inter - Qarabag 1:1 22.04.2016 Qarabag - Inter 2:0 07.08.2016 Inter - Qarabag 2:1 17.12.2016 Qarabag - Inter 0:0 28.02.2017 Qarabag - Inter 0:1 16.04.2017 Inter - Qarabag 0:3 19.08.2017 Qarabag - Inter 1:0 13.10.2017 Inter - Qarabag 0:2 01.04.2018 Qarabag - Keshla 1:1 12.05.2018 Keshla - Qarabag 3:0 31.10.2018 Keshla - Qarabag 1:1 03.12.2018 Qarabag - Keshla 5:1 03.03.2019 Keshla - Qarabag 0:1 18.04.2019 Qarabag - Keshla 3:0 16.08.2019 Keshla - Qarabag 0:1 06.12.2019 Qarabag - Keshla 2:2 08.03.2020 Keshla - Qarabag 0:2 11.09.2020 Keshla - Qarabag 0:0 01.11.2020 Qarabag - Keshla 6:1 04.04.2021 Keshla - Qarabag 1:1 14.05.2021 Qarabag - Keshla 2:0 25.09.2021 Keshla - Qarabag 1:1 19.11.2021 Qarabag - Keshla 1:0 28.02.2022 Keshla - Qarabag 0:0 15.04.2022 Qarabag - Shamakhi 8:0 27.08.2022 Qarabag - Shamakhi 4:0 30.10.2022 Shamakhi - Qarabag 0:4 01.02.2023 Qarabag - Shamakhi 3:1 02.04.2023 Shamakhi - Qarabag 0:1 27.10.2024 Qarabag - Shamakhi 3:0

Idman.biz