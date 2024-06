Premier League: 10 clubs, 180 games, 270 players - EXCLUSIVE

270 players played in 180 games of the finished 2023/24 season of the Azerbaijan Premier League.

Six of the players who have appeared at least once have played in two clubs, Idman.biz reports.

Sabah benefited more - 31 players. Araz-Nakhchivan finished the season with 22 players.

1. Qarabag - 28 players

Player Match M G YC RC Leandro Andrade 36 2140 11 2 0 Olavio Juninho 35 2180 20 0 0 Abdellah Zoubir 32 1774 8 1 0 Toral Bayramov 31 2201 10 3 0 Nariman Akhundzade 31 1975 12 2 0 Elvin Cafarquliyev 31 1842 1 6 0 Julio Romao 30 2150 1 11 0 Hamidou Keita 28 1044 6 1 0 Yassine Benzia 27 1612 12 3 0 Matheus Silva 26 1730 1 1 0 Marko Jankovic 24 1163 2 6 0 Patrick Andrade 23 1360 1 5 0 Badavi Huseynov 20 1429 0 2 0 Bahlul Mustafazade 20 1386 0 1 0 Redon Xhixha 20 642 2 1 0 Andrey Lunev 19 1710 -18 1 0 Maksim Medvedev 17 1266 0 2 1 Aleksey Isayev 17 1198 0 2 0 Richard Almeida 16 953 2 1 0 Adama Diakhaby 16 734 5 1 0 Kevin Medina 15 1136 0 4 1 Marko Vesovic 14 685 0 1 0 Abbas Huseynov 10 760 1 1 0 Luka Gugeshashvili 9 810 -8 2 0 Rahil Mammadov 9 743 0 2 0 Amin Ramazanov 7 630 -9 0 0 Nihad Guliyev 3 225 0 1 0 Shahrudin Mahammadaliyev 1 90 -2 0 0

M – minute, G – goal, YCV – yellow card, RC – red card

Own goals: Vadim Abdullayev (Araz-Nakhchivan), Numan Kurdic (Araz-Nakhchivan)

2. Zira - 27 players

Thiago Silva 35 3150 -21 5 0 Salifou Soumah 35 2125 5 2 0 Ruan Renato 34 3060 1 12 0 Kismet Aliyev 34 3059 6 11 0 Rahim Sadykhov 34 2013 3 3 0 Pierre Zebli 32 2453 0 9 1 Eldar Guliyev 32 1877 0 4 0 Ismail Ibrahimli 30 2044 0 3 0 Dimitrios Chantakias 28 2150 1 4 0 Stephane Acka 26 1665 0 3 0 Fuad Bayramov 26 1447 2 0 0 Vladyslav Kulach 26 1043 2 5 0 Maqsad Isayev 25 1846 1 5 0 Rustam Ahmadzada 24 1402 2 2 0 Ibrahim Abbas 22 1338 0 3 0 Ilkin Muradov 19 636 1 1 0 Jeyhun Nuriyev 17 1239 2 2 1 Issa Djibrilla 17 833 1 2 1 Raphael Utzig 16 1139 2 2 0 Hacyaga Hacyly 14 259 0 0 0 César Meza Colli 8 258 2 1 0 Andrija Luković 7 119 0 0 0 Filipe Pachtmann 6 228 1 0 0 Araz Abdullayev 3 17 0 1 0 Anar Nazirov 1 90 -1 1 0 Parviz Azadov 1 1 0 1 0 Tony Gomes 1 1 0 0 0

Own goal: Wanderson Melo (Araz-Nakhchivan)

3. Sabah - 31 players

Amin Seydiyev 32 2841 1 8 1 Soufiane Chakla 32 2749 3 9 0 Jesse Iekidika 31 2358 5 1 0 Emmanuel Apeh 31 1282 3 3 1 Christian da Silva 30 1856 1 6 0 Bojan Letic 29 2354 3 6 1 Kaheem Parris 29 1796 4 3 1 Anatoly Nuriyev 29 1476 6 6 0 Davit Volkovi 28 1168 6 0 1 Tellur Mutallimov 27 1443 3 1 0 Elvin Jamalov 26 1956 0 8 1 John Irazabal 25 2143 3 7 1 Namiq Alasgarov 25 1222 3 1 0 Yusif Imanov 24 2092 -26 2 0 Ayaz Guliyev 24 1111 1 5 0 Ishak Belfodil 18 1058 3 0 0 Jearl Margaritha 18 628 0 1 0 Aleksey Isayev 17 1457 1 1 0 Vincent Thill 16 877 1 5 0 Marouane Hadhoudi 14 1052 0 5 0 Khayal Aliyev 12 422 0 1 0 Nijat Mehbaliyev 11 968 -11 0 0 Rahman Dashdamirov 11 767 0 0 0 Ildar Alakbarov 4 51 0 0 0 Jeyhun Nuriyev 3 50 0 1 0 Rustam Samigullin 2 180 -3 0 0 Rauf Rustamli 2 60 0 0 0 Timilehin Oluwaseun 2 15 0 0 0 Abdulakh Khaybulayev 2 13 0 1 1 Joy-Lance Mickels 1 34 1 0 0 Jamal Jafarov 1 9 0 0 0

Own goals: Murad Khachayev (Sumgayit) – 2

4. Sumgayit - 23 players

Murad Khachayev 36 3240 0 2 0 Sabuhi Abdullazade 35 2819 2 8 0 Roi Kahat 35 2805 6 3 0 Masaki Murata 35 2631 1 5 0 Rovlan Muradov 34 2890 3 6 0 Mehdi Jannatov 33 2970 -35 4 0 Elvin Badalov 32 2814 1 8 0 Kamran Aliyev 31 1838 2 6 0 Abou Dosso 29 2269 0 4 0 Casimir Ninga 28 1819 7 5 0 Tresor Mossi 28 1249 0 4 0 Easah Suliman 27 2430 4 7 0 Erik Sorga 27 1361 5 3 0 Octávio Manteca 26 1263 0 9 0 Vugar Mustafayev 19 1370 0 7 1 Aykhan Suleymanli 16 492 0 3 0 Kamran Guliyev 16 485 1 0 0 Nihad Ahmadzade 11 96 0 0 0 Jordan Rezabala 10 454 2 2 0 Christian Velinovski 4 71 0 0 0 Orkhan Sadyqly 2 180 -3 2 0 Khayal Farzullayev 1 90 0 0 0 Sanan Muradli 1 4 0 0 0

Own goals: Shahriyar Aliyev (Turan Tovuz), Yuri Matias (Neftchi), Adi Mehremic (Sabail)

5. Neftchi - 28 players

Rahman Hajiyev 31 1713 7 2 0 Yuri Matias 30 2687 5 11 2 Erwin Koffi 30 2602 1 0 0 Emin Mahmudov 30 2282 3 6 0 Philip Ozobic 29 1998 7 6 0 Keelan Lebon 29 1915 1 3 0 Egor Bogomolskiy 28 1577 2 4 0 Andre Shinyashiki 26 1360 4 4 0 Gara Garayev 25 1416 1 3 0 Márk Tamás 24 2105 0 4 0 Hojjat Haghverdi 24 1851 0 5 0 Azer Salahli 23 2054 2 9 0 Rza Jafarov 23 2050 -28 2 1 Diego Valdez 23 1030 3 5 1 Eddy Israfilov 22 1442 0 6 0 Reziuan Mirzov 21 651 0 3 0 Ataa Jaber 17 1089 3 3 0 Brayan Moreno 15 924 4 3 0 Kenni Sayef 14 948 1 2 0 Ivan Brkic 13 1100 -10 2 0 Azer Aliyev 13 1058 1 2 0 Aaron Olanare 12 552 2 2 0 Lucas Melano 11 440 0 1 0 Alpha Conteh 9 295 0 1 0 Agadadash Salyanski 7 104 1 0 0 Ismayil Zulfugarli 5 194 0 1 0 Omar Buludov 2 79 0 0 0 Agil Mammadov 1 90 -2 1 0

Own goals: Igor Ribeiro (Araz-Nakhchivan), Nir Bardea (Sabail), Jon Irazábal (Sabah)

6. Turan Tovuz - 30 players

Oto John 36 1801 10 2 0 Alessandro Serra 35 2953 1 5 0 Bruno Gonçalves 33 2889 2 6 1 Faig Hajiyev 33 1803 0 6 1 Aykhan Guseynov 33 1423 5 4 0 Denis Marandici 32 2857 1 5 0 Belajdi Pusi 32 1229 5 3 0 Farid Nabiyev 31 1787 6 1 0 Aydin Bayramov 29 2596 -41 4 0 Veysel Rzayev 28 1552 0 6 0 Khayal Najafov 27 1617 1 4 0 Roderick Miller 26 2197 4 7 1 Shahriyar Aliyev 24 1961 1 6 0 Emmanuel Hackman 24 1756 2 4 0 Luiz Pachu 23 1447 5 4 0 Alex Souza 18 1005 6 0 0 Ismayil Zülfüqarly 17 1137 0 1 0 Sertan Tashkyn 16 910 1 0 0 Martin Petkov 14 709 3 1 0 Farid Yusifli 10 458 0 2 0 Slavik Alkhasov 7 299 0 3 0 Piruzi Marakvelidze 6 219 0 1 0 Kamal Bayramov 5 450 -8 1 0 Sadiq Quliyev 5 18 0 0 0 Sadiq Shafiyev 4 23 0 1 0 Tarlan Ahmadli 3 194 -4 0 0 Tarlan Guliyev 3 186 0 1 0 Mazahir Mammadzada 2 46 0 0 0 Budag Nasirov 2 2 0 1 0 Javid Gasimov 1 7 0 0 0

7. Sabail - 27 players

Valdemar Almeida 36 2834 1 3 1 Alexander Ramalingom 35 2663 15 3 0 Rufat Abdullazade 35 2024 6 3 0 Pedro Nuno 34 2938 10 8 0 Yusif Nabiyev 34 2830 5 5 0 Anas Najah 34 2817 0 6 0 Yadin Lugasi 33 1232 2 8 0 Salahat Agayev 31 2790 -52 3 0 Adi Mehremic 31 2507 1 12 1 Nir Bardea 27 2291 2 4 0 Rafael Muharramli 26 1565 0 2 0 Samir Abdullayev 23 330 1 1 0 Madi Queta 18 790 0 2 0 Adil Nagiyev 17 1248 0 8 0 Bahadur Haziyev 17 441 0 3 0 David Gomis 16 1246 2 2 0 Sylvain Deslandes 16 1021 0 2 0 Soulyman Allouch 15 655 2 0 0 Cabir Amirli 14 989 0 1 0 Agabala Ramazanov 14 660 1 2 0 Ayub Masika 14 476 0 1 0 Suleyman Ahmadov 12 565 0 2 0 Amil Yunanov 12 182 0 0 0 Huseynali Guliyev 5 450 -8 0 0 Vugar Hasanov 2 46 0 1 0 Ayaz Mikayilov 1 17 0 0 0 Taleh Garayev 1 12 0 0 0

Own goals: Ilkin Qyrtymov (Gabala), Numan Kurdic (Araz-Nakhchivan)

8. Araz-Nakhchivan - 22 players

Cristian Avram 35 3150 -47 1 0 Mićo Kuzmanović 35 2805 3 6 0 Nuno Rodriguez 35 2623 1 4 0 Vadim Abdullayev 35 2254 0 7 0 Numan Kurdic 34 2980 1 4 1 Turan Manafov 33 2860 3 4 0 Wanderson Melo 33 2482 1 11 0 Orkhan Aliyev 32 2005 9 3 0 Mohammed Kadiri 31 1994 3 8 1 Tural Bayramli 30 1621 0 4 0 Abdulla Rzayev 28 2404 1 5 0 Igor Ribeiro 28 2385 1 6 1 Elvis Mashike 27 1044 4 2 0 Ismail Azzawi 26 1157 2 3 0 Nijat Suleymanov 24 607 0 1 0 Axel Ngando 19 757 0 1 0 Zamiq Aliyev 18 1069 0 2 0 Elchin Mustafayev 18 831 0 2 0 Ramin Nasirli 11 259 0 0 0 Bayramali Gurbanov 9 109 0 1 0 Ildar Alekperov 8 118 0 0 0 Semir Bukvic 1 90 -3 0 0

Own goals: Bojan Letic (Sabah), Ishak Belfodil (Sabah)

9. Kapaz - 30 players

Egor Khvalko 35 3150 0 7 0 Elchin Alijanov 35 3089 2 4 0 Martins Junior 32 2438 8 4 1 Ehtiram Shahverdiyev 31 2442 2 7 0 Mate Kvirkvia 30 2266 5 7 0 Latyr Fall 29 1904 3 3 0 Shakir Seyidov 28 2068 1 5 1 Olawale Onanuga 27 2300 1 7 1 Elmir Taghiyev 26 1416 1 8 0 Ali Samadov 26 1128 0 1 0 Vusal Masimov 25 1828 1 8 0 Javad Karimov 25 516 1 1 0 Igor Rodriguez 24 2160 -42 4 0 Rufat Ahmadov 23 1148 1 4 0 Tural Rzayev 23 616 0 1 0 George Papunashvili 19 1497 5 6 0 Adama Niane 18 1175 4 3 0 Elnur Jafarov 15 882 0 1 0 Amil Yunanov 15 866 3 0 0 Jamal Jafarov 11 460 0 2 0 Abdullahi Shuaybu 9 799 1 0 0 Mahir Hasanov 7 178 0 1 0 Kamran Ibrahimov 6 540 -16 0 0 Vladislav Vasilyuchek 6 540 -9 2 0 Vurgun Huseynov 6 72 0 2 1 Nemat Musayev 3 114 0 1 0 Adilkhan Garahmadov 1 21 0 0 0 Farid Kalantarov 1 4 0 0 0 Umid Samadov 1 4 0 0 0 Nijat Verdiyev 1 1 0 0 0

10. Gabala - 30 players

Bilel Auasheria 35 2649 6 6 0 Ayyub Allash 33 2717 5 5 1 Osama Khalaila 33 2423 9 2 1 Urfan Abbasov 31 2651 1 4 0 Lucas Africo 30 2516 1 4 1 Rauf Huseynll 30 2235 1 8 0 Emil Safarov 29 2360 1 7 1 Murad Musayev 29 1952 1 5 0 Ilkin Qyrtymov 24 1717 0 5 1 Ahmed Isaiah 23 1666 0 5 0 Zurab Ochigawa 21 1455 0 12 1 Ulvi Isgandarov 21 998 1 1 1 Samuel Tetteh 21 942 2 1 1 Rashad Azizli 20 1800 -29 2 0 Gilad Abramov 19 990 0 5 0 Nijat Aliyev 18 853 0 1 0 Omar Hani 17 1070 0 3 0 Christoph Assimba-Atangana 16 1440 -35 2 0 Yaovi Akakpo 16 380 1 2 0 Asif Mammadov 15 465 0 5 0 Mehraj Bakhshali 15 167 0 1 0 Clésio Baúque 11 507 1 0 0 Shahin Shahniyarov 8 366 0 1 0 Feras Abu Akal 6 272 0 2 1 Eshqin Ahmadov 5 372 0 1 0 Ibrahim Ramazanov 4 360 0 2 0 Okan Tahmazli 2 2 0 0 0 Sanan Agalarov 1 8 0 0 0 Emil Suleymanov 1 1 0 0 0 Huseyn Mursalov 1 1 0 0 0

