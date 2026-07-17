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Bakıda keçiriləcək güləş üzrə dünya çempionatının biletləri satışa çıxarılıb

Güləş
Xəbərlər
17 İyul 2026 13:25
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Bakıda keçiriləcək güləş üzrə dünya çempionatının biletləri satışa çıxarılıb

27 iyul – 2 avqust tarixlərində Bakıda keçiriləcək güləş üzrə U-17 dünya çempionatının bilet satışına start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil ediləcək yarışın biletlərini iticket.az saytı vasitəsilə onlayn qaydada, eləcə də iTicket-in satış məntəqələrindən əldə etmək mümkündür. Bilet qiymətləri 2 və 5 AZN təşkil edir.

Yarış proqramı hər gün iki sessiyadan ibarət olacaq:

Gündüz sessiyası (10:30–14:30)

İlkin qarşılaşmalar keçiriləcək və idmançılar yarımfinal mərhələsinə yüksəlmək uğrunda mübarizə aparacaqlar.

Axşam sessiyası (17:00–20:00)

Yarımfinal görüşləri, medal uğrunda qarşılaşmalar və mükafatlandırma mərasimləri baş tutacaq.

Bir biletlə həm gündüz, həm də axşam sessiyasını izləmək, eyni zamanda sessiyalar arasında Milli Gimnastika Arenasında fəaliyyət göstərəcək fan zonada azarkeşlər üçün müxtəlif əyləncəli proqramlar, interaktiv oyunlar, tanınmış güləşçilərin imza mərasimləri və s. tədbirlərdə iştirak etmək mümkündür.

İdman.Biz
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