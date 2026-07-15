Rafiq Hüseynov: “Komandamız optimal hazırlıq səviyyəsindədir”

Yeniyetmə güləşçilərimiz 27 iyul – 2 avqust tarixlərində Bakıda keçiriləcək U17 dünya çempionatına hazırlığı davam etdirir.
İdman.Biz bildirir ki, yunan-Roma güləşi üzrə millimiz Bakıda təlim-məşq toplanışını davam etdirir.
Yığmanın böyük məşqçisi Rafiq Hüseynov hazırlıq prosesini dəyərləndirib:
“Ölkə çempionatından sonra bir çox yerlərdə təlim-məşq toplanışı keçdik. Hazırlıqlara Şamaxıda başladıq. Ardınca Özbəkistanın Buxara şəhərində təlim-məşq toplanışı keçdik. Həmin toplanışda Türkiyədə keçirilən “Zəfər kuboku” üçün seçimlərimizi etdik. Həmin yarışda nəticə verən idmançılarımız Avropa çempionatı üçün nəzərdə tutulmuş heyətə daxil edildilər. Qitə birinciliyindən sonra artıq 3-cü təlim-məşq toplanışımızı keçirik. Son hazırlıq prosesi komandanın tam formaya düşməsinə xidmət edəcək. Komandamız optimal hazırlıq səviyyəsindədir. Kiçik zədələr ciddi problem yaratmır. Dünya çempionatına qədər ümumilikdə 10 təlim-məşq toplanışı keçmiş olacağıq. Bu hazırlıq prosesləri Azərbaycan Güləş Federasiyası tərəfindən ən yüksək səviyyədə təşkil edilib və bizə maksimum dəstək verilib”.