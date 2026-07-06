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U-20 Avropa çempionatında 4 güləşçimiz yarımfinaldadır

Güləş
Xəbərlər
6 İyul 2026 21:13
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U-20 Avropa çempionatında 4 güləşçimiz yarımfinaldadır

Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyedə güləş üzrə U-20 Avropa çempionatı keçirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ilk günündə güləşçimiz Emin Cavadlı (55 kq) türkiyəli Denizhan Ogün (5:1) və almaniyalı Lenni Voernerə (16:5) qalib gələrək yarımfinala yüksəlib. Emin yarımfinalda yunanıstanlı Vasileyos Papageorgiuyla qarşılaşacaq.

Tural Əhmədov (63 kq) 1/8 finalda gürcüstanlı Giorgi Tçikaidzeyə (0:9) məğlub olub.

Cavidan Nehmətov (77 kq) finlandiyalı Luka Kayanne (2:0) və rusiyalı Nazar Berkovskiyə (8:0) qalib gələrək yarımfinala yüksəlib. Cavidan yarımfinalda türkiyəli Alkan Akarla qarşılaşacaq.

Orxan Hacıyev (87 kq) almaniyalı Anton Buxholts (9:0) və ukraynalı Vladislav Solodçuka (11:9) qalib gələrək yarımfinala yüksəldi. Orxan yarımfinalda israilli İtjak Nemsadzeylə qarşılaşacaq.

Museyi-Kazım Hüseyn ermənistanlı Lyova Şuxyana (2:1) qalib gələrək yarımfinala yüksəlib. Güləşçimiz yarımfinalda ukraynalı İvan Yankovski ilə qarşılaşacaq.

Yarış iyulun 12-dək davam edəcək.

İdman.Biz
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