Həsrət Cəfərov idmançılar arasında ən yüksək reytinqə sahibdir

Azərbaycan idmançılarının 2026-cı ilin iyul ayı üçün reytinq cədvəli açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.
Yunan-roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (480 xal) birinci sıradakı mövqeyini qoruyub.
Sərbəst güləşçi Giorgi Meşvildişvili (460 xal) ikinci pillədə qərarlaşıb. Digər sərbəst güləşçi Arseniy Djioyev (420 xal) ilk “üçlüy”ü qapayır.
Növbəti sıralarda Səidcəmşid Cəfərov (boks, 400 xal), Murad Əhmədiyev (yunan-Roma güləşi, 330 xal), Ülvü Qənizadə (yunan-Roma güləşi, 300 xal), Nurəddin Novruzov (sərbəst güləş, 270 xal), Qaşim Maqomedov (taekvondo, 270 xal), Hidayət Heydərov (cüdo, 270 xal) və İslam Bazarqanov (sərbəst güləş, 265 xal) yer alıblar.
Qeyd edək ki, iyun ayında reytinq cədvəli belə olub:
Həsrət Cəfərov (Yunan-Roma güləşi) 480 xal
Giorgi Meşvildişvili (Sərbəst güləş) 460 xal
Arseniy Djioyev (Sərbəst güləş) 420 xal
Zelim Kotsoyev (Cüdo) 390 xal
Səidcəmşid Cəfərov (Boks) 350 xal
Elcan Hacıyev (Cüdo) 340 xal
Murad Əhmədiyev (Yunan-Roma güləşi) 330 xal
Zelim Tçkayev (Cüdo) 320 xal
Ülvü Qənizadə (Yunan-Roma güləşi) 300 xal
Nürəddin Novruzov (Sərbəst güləş) 270 xal