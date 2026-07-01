Kazım Qurbanov: “Növbəti dünya çempionatından kubokla qayıtmağı hədəfləyirik”

“Kəmər güləşi koreş üzrə Azərbaycan millisinin növbəti hədəfi dünya çempionatında komanda hesabında birinci olmaqdır”.
Bu barədə Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasiyasının (AMİNA) prezidenti Kazım Qurbanov bildirib.
O, ölkə təmsilçilərinin Tatarıstanda keçirilmiş kəmər güləşi üzrə Dünya Kuboku və dünya çempionatında 29 medal qazanması ilə bağlı danışıb.
“Hədəfimiz gümüş və bürünc medalları qızıla çevirməkdir. Kəmər güləşi koreş üzrə komanda hesabında ikinci yeri tutduq. Növbəti yarışda birinci olmağı və kubokla ölkəmizə qayıtmağı hədəfləyirik. İdmançılarımız hər il olduğu kimi, ötən ildə də bu yarışa qatılmışdılar. Bu il nəticələr əvvəlki turnirə nisbətən daha yaxşı oldu. Onların çıxışından çox razıyıq, əzmkarlıq göstərdilər. Final görüşlərini izləmişəm. Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan bu idman növündə bizdən daha çox inkişaf ediblər. Amma idmançılarımız ölkəmizə medallar qazandırdılar”, - deyə o report.az-a açıqlamasında vurğulayıb.
AMİNA rəhbəri qarşıdakı planlardan söz açıb:
“Qarşıda bizi ölkə çempionatları gözləyir. Avqustda Bakıda qazax güləşi (kures) üzrə dünya çempionatı keçiriləcək. Bundan əlavə, professor Xanlar Qurbanovun xatirəsinə milli güləş turniri olacaq. Bir çox yarışlarda iştirak planlaşdırılır”.
Xatırladaq ki, Azərbaycan təmsilçiləri Tatarıstanda 4 qızıl, 13 gümüş və 12 bürünc medal qazanıblar. Milli kəmər güləşi koreş (klassik) üzrə dünya çempionatında komanda hesabında ikinci olub.