3 İyul 2026
AZ

Oyan Nəzəriani: “Azərbaycanda çimərlik güləşinə maraq ildən-ilə artır”

Güləş
Xəbərlər
3 İyul 2026 17:47
101
Oyan Nəzəriani: “Azərbaycanda çimərlik güləşinə maraq ildən-ilə artır”

“Azərbaycanda çimərlik güləşinə maraq ildən-ilə artır”.

Bunu Azərbaycanın çimərlik güləşi üzrə milli komandasının baş məşqçisi Oyan Nəzəriani deyib.

O, bir neçə gün öncə başa çatan Azərbaycan çempionatında rekord sayda iştirakçı qeydə alındığını vurğulayıb.

“Böyüklər və U-17 yaş qrupu üzrə oğlanlar və qızların Azərbaycan çempionatı keçirildi. Bu tədbir daha əvvəl çimərlik güləşi üzrə təşkil olunan Azərbaycan çempionatları ilə müqayisədə daha yüksək səviyyədə baş tutdu. Buna həm iştirakçı sayını, həm də təşkilatçılığı aid etmək olar. Rekord sayda iştirakçı var idi. Bu, əlbəttə, bizim üçün çox sevindirici haldır. İldən-ilə güləşin bu növünə diqqət və maraq artır. Bu da karyerasını çimərlik güləşində davam etdirmək istəyənlərin sayının artmasına vasitə olur. Mükafatçıların hər birini məşq prosesinə cəlb edəcəyik. Onları qarşıdan gələn yarışlara hazırlayacağıq”, - deyə o report.az-a açıqlamasında söyləyib.

Mütəxəssis Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarına qatılacaqlarını nəzərə çatdırıb:

“Qarşıda bizi mötəbər və bir o qədər böyük məsuliyyət tələb edən yarışlar gözləyir. Bakıda avqustun 27-də U-17 dünya çempionatı, növbəti 2 gündə isə böyüklər arasında Dünya Seriyasının IV mərhələsi baş tutacaq. Sentyabrda Yunanıstanın Katerini şəhərində Dünya Seriyasının final mərhələsində çıxış edəcəyik. Bu yarışda dünya çempionları müəyyənləşəcək. Noyabrda isə Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunları olacaq. Bu yarışı xüsusi edən cəhətlərdən biri ilk dəfə çimərlik güləşinin proqrama əlavə olunmasıdır. Biz Oyunların ilk iştirakçılarından olacağıq. Bizi böyük bir sınaq gözləyir. İnanıram ki, güləşçilərimiz bu yarışda da ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklər”.

Qeyd edək ki, çimərlik güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı iyunun 29-30-da Su İdmanı Sarayı yaxınlığında yerləşən Avropa Oyunları Parkında (EGP Arena) baş tutub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

U-20 Avropa çempionatında Azərbaycan güləşçiləri müəyyənləşib
13:27
Güləş

U-20 Avropa çempionatında Azərbaycan güləşçiləri müəyyənləşib

Qitə birinciliyi Skopyedə 6–12 iyul tarixlərində keçiriləcək
Bakıda keçiriləcək dünya çempionatına böyük maraq var
2 İyul 22:55
Güləş

Bakıda keçiriləcək dünya çempionatına böyük maraq var

Mundialla bağlı ölkəmizə 1000-dən artıq qonağın gəlişi gözlənilir
Həsrət Cəfərov idmançılar arasında ən yüksək reytinqə sahibdir
1 İyul 15:17
Güləş

Həsrət Cəfərov idmançılar arasında ən yüksək reytinqə sahibdir - VİDEO

Siyahıya yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (480 xal) başçılıq edir
Kazım Qurbanov: “Növbəti dünya çempionatından kubokla qayıtmağı hədəfləyirik”
1 İyul 13:13
Güləş

Kazım Qurbanov: “Növbəti dünya çempionatından kubokla qayıtmağı hədəfləyirik”

AMİNA rəhbəri qarşıdakı planlardan söz açıb
Çimərlik güləşi üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
30 İyun 23:30
Güləş

Çimərlik güləşi üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

1/4 final və yarımfinal qarşılaşmalarından sonra medallar uğrunda görüşlər keçirilib
Hacı Əliyev: “Ronaldunun azarkeşiyəm, amma hazırda ən inamlı oyunu Argentina sərgiləyir”
30 İyun 17:08
DÇ-2026

Hacı Əliyev: “Ronaldunun azarkeşiyəm, amma hazırda ən inamlı oyunu Argentina sərgiləyir”

Üçqat dünya çempionu Portuqaliyanın çıxışından narazı qaldığını etiraf edib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib