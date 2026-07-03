Oyan Nəzəriani: “Azərbaycanda çimərlik güləşinə maraq ildən-ilə artır”

“Azərbaycanda çimərlik güləşinə maraq ildən-ilə artır”.
Bunu Azərbaycanın çimərlik güləşi üzrə milli komandasının baş məşqçisi Oyan Nəzəriani deyib.
O, bir neçə gün öncə başa çatan Azərbaycan çempionatında rekord sayda iştirakçı qeydə alındığını vurğulayıb.
“Böyüklər və U-17 yaş qrupu üzrə oğlanlar və qızların Azərbaycan çempionatı keçirildi. Bu tədbir daha əvvəl çimərlik güləşi üzrə təşkil olunan Azərbaycan çempionatları ilə müqayisədə daha yüksək səviyyədə baş tutdu. Buna həm iştirakçı sayını, həm də təşkilatçılığı aid etmək olar. Rekord sayda iştirakçı var idi. Bu, əlbəttə, bizim üçün çox sevindirici haldır. İldən-ilə güləşin bu növünə diqqət və maraq artır. Bu da karyerasını çimərlik güləşində davam etdirmək istəyənlərin sayının artmasına vasitə olur. Mükafatçıların hər birini məşq prosesinə cəlb edəcəyik. Onları qarşıdan gələn yarışlara hazırlayacağıq”, - deyə o report.az-a açıqlamasında söyləyib.
Mütəxəssis Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarına qatılacaqlarını nəzərə çatdırıb:
“Qarşıda bizi mötəbər və bir o qədər böyük məsuliyyət tələb edən yarışlar gözləyir. Bakıda avqustun 27-də U-17 dünya çempionatı, növbəti 2 gündə isə böyüklər arasında Dünya Seriyasının IV mərhələsi baş tutacaq. Sentyabrda Yunanıstanın Katerini şəhərində Dünya Seriyasının final mərhələsində çıxış edəcəyik. Bu yarışda dünya çempionları müəyyənləşəcək. Noyabrda isə Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunları olacaq. Bu yarışı xüsusi edən cəhətlərdən biri ilk dəfə çimərlik güləşinin proqrama əlavə olunmasıdır. Biz Oyunların ilk iştirakçılarından olacağıq. Bizi böyük bir sınaq gözləyir. İnanıram ki, güləşçilərimiz bu yarışda da ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklər”.
Qeyd edək ki, çimərlik güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı iyunun 29-30-da Su İdmanı Sarayı yaxınlığında yerləşən Avropa Oyunları Parkında (EGP Arena) baş tutub.