Rıza Kayaalp: “Qələbə seriyamın başlanğıcı Bakıda qoyulub” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN

Türkiyəli yunan-Roma güləşçisi Rıza Kayaalp üçün əfsanəvi Aleksandr Karelinin rekordunu geridə qoyduğu Albaniyada keçirilən Avropa çempionatı asan keçməyib.
Bunu İdman.Biz-ə açıqlamasında Rıza Kayaalp özü bildirib.
“Yarımfinal görüşündə bəzi gözlənilməz məqamlar oldu. Amma mən soyuqqanlılığımı qorudum və finala yüksəldim. Orada isə lazım olanı etdim və qalib gəldim. Əfsanəvi Karelinin nailiyyətini geridə qoydum. 15 dəfə finala çıxmışam və 13 dəfə qalib gəlmişəm. Buna nail olmaq həqiqətən çox çətindir. Mümkünsüz görünəni bacardığıma görə xoşbəxtəm”, – deyə o əlavə edib.
O, həmçinin bu illər ərzində motivasiyanı necə tapdığını və zirvədə qalmağı necə bacardığını danışıb:
“Allah mənə istedad verib və mən də daim öz üzərimdə işləyərək və işimi sevərək onu inkişaf etdirmişəm. İnkişaf etmək, idman rejiminə əməl etmək və sosial həyata da diqqət ayırmaq çox vacibdir. Bunlara riayət etsəniz və özünüzə inansanız, əldə edə bilməyəcəyiniz heç nə olmaz. Əgər bunlar olmasaydı, 37 yaşımda 13 qat Avropa çempionu ola bilməzdim”.
Kayaalp əlavə edib ki, son Avropa çempionatlarında tez-tez yarımfinalda azərbaycanlı idmançılarla qarşılaşıb və bu dəfə də onlarla finalda mübarizə aparmağa ümid edib, lakin bu baş verməyib.
Azərbaycan haqqında danışan Rıza Kayaalp bildirib ki, qitə birinciliyində ilk uğuru məhz Bakıda qazanıb:
“Bu qələbə seriyasının başlanğıcı Bakıda qoyulub. 2010-cu ildə ilk dəfə Avropa çempionu oldum. Bakı mənim üçün çox uğurlu oldu. Azərbaycan mənə yaxşı enerji verdi və mən bundan istifadə etdim. İlk medalımı məhz orada qazanmağım mənim üçün çox xoş idi. Bakıda atmosfer möhtəşəm idi, azarkeşlər mənə böyük dəstək göstərdilər”.
İdmançı əlavə edib ki, imkan yaranan kimi ailəsi ilə birlikdə Bakıya istirahətə gəlmək istəyir:
“Son illərdə Bakı çox gözəlləşib, inkişaf edib, orada çoxlu tarixi məkanlar var. İnşallah, gələcəkdə ailəmlə birlikdə ora gələcəyəm. Azərbaycanda çoxlu dostlarım var, xüsusilə də öz nəslimdən olan azərbaycanlı idmançılarla sıx ünsiyyətdəyəm”.