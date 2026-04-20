20 Aprel 2026
AZ

Güləşçilərimiz Antalyada “Çempionlar” turnirini 13 medalla başa vurublar - FOTO

Güləş
Xəbərlər
20 Aprel 2026 12:40
157
Güləşçilərimiz Antalyada "Çempionlar" turnirini 13 medalla başa vurublar

Azərbaycan güləşçiləri Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən “Çempionlar” turnirini 13 medalla başa vurublar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb

Turnirin son günündə dörd güləşçimiz fəxri kürsüyə qalxıb. Sərbəst güləşdə Bəşir Verdiyevlə (65 kq) Yusif Dursunov (125 kq) gümüş, Muxamad Qantemirov isə bürünc medal qazanıb.

Yunan-Roma güləşində isə Tural Əhmədov (63 kq) bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempion olub.

Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisi turniri 119 xalla komanda hesabında 3-cü pillədə yer alıb.

Beləliklə, “Çempionlar” turnirində güləşçilərimiz ümumilikdə 13 (3 qızıl, 4 gümüş, 6 bürünc) medal əldə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İki güləşçimiz Avropa çempionatının 1/4 finalında - YENİLƏNİR
13:43
Güləş

İki güləşçimiz Avropa çempionatının 1/4 finalında - YENİLƏNİR

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Güləş hakimləri Avropa çempionatında ölkəmizi təmsil edəcəklər
09:58
Güləş

Güləş hakimləri Avropa çempionatında ölkəmizi təmsil edəcəklər

Turnir 20-26 aprel tarixlərində keçiriləcək
Antalyada güləşçilərimizdən daha dörd uğur - FOTO
19 Aprel 19:47
Güləş

Antalyada güləşçilərimizdən daha dörd uğur - FOTO

Türkiyədəki beynəlxalq turnirdə U-20 təmsilçilərimiz fəxri kürsüyə yüksəliblər
“Çempionlar” turnirində güləşçilərimizdən beş medal - FOTO
18 Aprel 21:42
Güləş

“Çempionlar” turnirində güləşçilərimizdən beş medal - FOTO

Hacı Kərimov və Roman Kərimov Antalyada fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar
Gəncədə gələcəyin Olimpiya çempionları yetişir - FOTO/VİDEO
15 Aprel 18:19
Güləş

Gəncədə gələcəyin Olimpiya çempionları yetişir - FOTO/VİDEO

Beynəlxalq turnirlərdə isə iki qızıl, yeddi gümüş və altı bürünc medal əldə olunub
Güləşçilərimiz Türkiyədə səkkiz qızıl medal qazandı - FOTO
15 Aprel 14:47
Güləş

Güləşçilərimiz Türkiyədə səkkiz qızıl medal qazandı - FOTO

“Zəfər Kuboku” başa çatdı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb