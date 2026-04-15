Gəncədə gələcəyin Olimpiya çempionları yetişir - FOTO/VİDEO

15 Aprel 2026 18:19
Gəncədə yunan-Roma güləşinin inkişafına həsr olunan reportaj hazırlanıb.

Son üç ildə Gəncə idmançıları yunan-Roma güləşi üzrə yerli və beynəlxalq yarışlarda ümumilikdə 28 medal qazanıblar.

Bu medalların 7-si qızıl, 9-u gümüş, 12-si isə bürüncdür. Beynəlxalq turnirlərdə isə iki qızıl, yeddi gümüş və altı bürünc medal əldə olunub.

Gəncə şəhər İdman Liseyinin Qərb regionu üzrə baş məşqçi və liseyin direktoru Mehman Allahverdiyev bildirib ki, son illərdə bu idman növünə maraq xeyli artıb:
“Gəncədə yunan-Roma güləşi üzrə nailiyyətlər ildən-ilə artır. İdmançılar həm respublika, həm də beynəlxalq turnirlərdə uğurla çıxış edirlər. Sevindirici haldır ki, milli yığmada da yetirmələrimiz çoxdur”.

Gənc idmançı Məqsəd Zeynalov isə əsas hədəfinin beynəlxalq arenada uğur qazanmaq olduğunu deyib. O bildirib ki, artıq bir sıra turnirlərdə mükafatçı olub və Gürcüstanda keçirilən yarışdan bürünc medal qazanıb.

Qeyd edək ki, Gəncədə yunan-Roma güləşi üzrə müşahidə olunan inkişaf şəhərin gələcəkdə də güclü idmançılar yetişdirəcəyini deməyə əsas verir.

AZƏRTAC-ın reportajını təqdim edirik:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Güləşçilərimiz Türkiyədə səkkiz qızıl medal qazandı - FOTO
14:47
Güləş

Güləşçilərimiz Türkiyədə səkkiz qızıl medal qazandı - FOTO

“Zəfər Kuboku” başa çatdı
Güləş üzrə Avropa çempionatı üçün heyət açıqlanıb
14 Aprel 19:10
Güləş

Güləş üzrə Avropa çempionatı üçün heyət açıqlanıb

Avropa çempionatında ədaləti I-S dərəcəli hakimlərimiz – Asif Şirəliyev, Sədi Quliyev və Bəşir İsazadə qoruyacaq
Azərbaycan güləşçiləri Antalyada “Zəfər Kuboku”nda daha altı medal qazanıblar
14 Aprel 15:57
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri Antalyada “Zəfər Kuboku”nda daha altı medal qazanıblar

Ölkə təmsilçiləri daha əvvəl dörd mükafat qazanıblar
Azərbaycan güləşçiləri Antalyada “Zəfər Kuboku”nun ilk günündə dörd medal qazanıblar - FOTO
13 Aprel 17:43
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri Antalyada “Zəfər Kuboku”nun ilk günündə dörd medal qazanıblar - FOTO

Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb
Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nda iştirak edəcəklər
10 Aprel 17:31
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nda iştirak edəcəklər

Yarış aprelin 12-dən 14-dək təşkil olunacaq
Əməliyyat olunan güləş üzrə dünya çempionu fərdi məşqlərə başlayıb
8 Aprel 17:24
Güləş

Əməliyyat olunan güləş üzrə dünya çempionu fərdi məşqlərə başlayıb

Ülvü Qənizadə karyerası ərzində dünya və Avropa çempionu olub

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi
Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq