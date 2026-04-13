Azərbaycan güləşçiləri Antalyada “Zəfər Kuboku”nun ilk günündə dörd medal qazanıblar - FOTO

Azərbaycan güləşçiləri Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən “Zəfər Kuboku”nun ilk günündə dörd medal qazanıblar.
U-17 yaş kateqoriyasında sərbəst güləşdə İbrahim Həsənov (51 kq) bütün rəqiblərini üstəliyərək qızıl medalın sahibi olub.
Yunan-Roma güləşçilərimiz isə ilk yarış günündə 1 dəst medal qazanıblar. 51 kq-da Hüseyn Mustafazadə ikinci, İlkin Qurbanov üçüncü yeri tutub. Rəqiblərinə şans tanımayan Əli Məmmədov (71 kq) isə çempion olub.