13 Aprel 2026
AZ

Azərbaycan güləşçiləri Antalyada “Zəfər Kuboku”nun ilk günündə dörd medal qazanıblar - FOTO

Güləş
Xəbərlər
13 Aprel 2026 17:43
103
Azərbaycan güləşçiləri Antalyada “Zəfər Kuboku”nun ilk günündə dörd medal qazanıblar - FOTO

Azərbaycan güləşçiləri Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən “Zəfər Kuboku”nun ilk günündə dörd medal qazanıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

U-17 yaş kateqoriyasında sərbəst güləşdə İbrahim Həsənov (51 kq) bütün rəqiblərini üstəliyərək qızıl medalın sahibi olub.

Yunan-Roma güləşçilərimiz isə ilk yarış günündə 1 dəst medal qazanıblar. 51 kq-da Hüseyn Mustafazadə ikinci, İlkin Qurbanov üçüncü yeri tutub. Rəqiblərinə şans tanımayan Əli Məmmədov (71 kq) isə çempion olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nda iştirak edəcəklər
10 Aprel 17:31
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nda iştirak edəcəklər

Yarış aprelin 12-dən 14-dək təşkil olunacaq
Əməliyyat olunan güləş üzrə dünya çempionu fərdi məşqlərə başlayıb
8 Aprel 17:24
Güləş

Əməliyyat olunan güləş üzrə dünya çempionu fərdi məşqlərə başlayıb

Ülvü Qənizadə karyerası ərzində dünya və Avropa çempionu olub
“Paris-2024” medalları yenilənib: MOK-da təqdimat mərasimi keçiriləcək
8 Aprel 15:51
Paris-2024

“Paris-2024” medalları yenilənib: MOK-da təqdimat mərasimi keçiriləcək

Tədbir sabah, saat 12:00-da MOK-un inzibati binasında baş tutacaq
Millinin böyük məşqçisi: “Olimpiya Oyunlarına gedən yol bu yeniyetmələrdən başlayır”
7 Aprel 22:08
Güləş

Millinin böyük məşqçisi: “Olimpiya Oyunlarına gedən yol bu yeniyetmələrdən başlayır”

“Zəfər kuboku” 12-14 apreldə Türkiyənin Antalya şəhərində keçiriləcək
Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı heyətinə daxil edilməyib - İDMAN.BİZ-in İCMALI
7 Aprel 13:33
Güləş

Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı heyətinə daxil edilməyib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Birləşmiş Dünya Güləşi milli komandaların ilkin siyahılarını açıqlayıb
Ukrayna qadın güləş millisinin üzvü: “Atam Yevlaxdandır, orada qohumlarımız var” - MÜSAHİBƏ + FOTO
6 Aprel 10:20
Güləş

Ukrayna qadın güləş millisinin üzvü: “Atam Yevlaxdandır, orada qohumlarımız var” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Aida Kərimova bildirib ki, məsafəyə baxmayaraq, əlaqə saxlayırıq

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb