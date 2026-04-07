Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı heyətinə daxil edilməyib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Sərbəst güləş üzrə 2024-cü il Paris Olimpiadasının bürünc mükafatçısı Maqomedxan Maqomedov (97 kq) 20–26 aprel tarixlərində Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçiriləcək Avropa çempionatı üçün Azərbaycan millisinin ilkin heyətinə daxil edilməyib.
İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Birləşmiş Dünya Güləşi (UWW) qarşıdan gələn qitə yarışına qatılacaq milli komandaların ilkin siyahılarını açıqlayıb.
Azərbaycanın sərbəst güləş yığmasının heyətində Olimpiya mükafatçısı Maqomedxan Maqomedovun (97 kq) olmaması diqqət çəkir. Təcrübəli güləşçi fevralın 25-dən martın 1-dək Tiranada keçirilən reytinq turnirində zədələnib və ehtimal ki, aldığı zədə ciddi olduğuna görə o, ilin ilk yarısının əsas startına qədər tam bərpa oluna bilməyib.
Bununla yanaşı, böyüklərdən ibarət komandanın heyətinə Əli Tsokayev (92 kq) daxil edilib. O, yaxın zamanda Serbiyada keçirilən yarışda gənclər arasında Avropa çempionu olub. 92 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Osman Nurməhəmmədov isə Maqomedovun olmamasından sonra çəkisini artıraraq olimpiya çəki dərəcəsi olan 97 kq-da mübarizə aparacaq.
Digər çəkilərdə sərbəst güləşçilərin heyətində ciddi dəyişiklik qeydə alınmayıb və komandanın ilkin siyahısı aşağıdakı kimidir:
İslam Bazarqanov (57 kq), Nurəddin Novruzov (61 kq), Rəşid Babazadə (65 kq), Kənan Heybətov (70 kq), Turan Bayramov (74 kq), Cabrail Hacıyev (79 kq), Arseniy Djioyev (86 kq), Əli Tsokayev (92 kq), Osman Nurməhəmmədov (97 kq), Giorgi Meşvildişvili (125 kq).
Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisinin ilkin heyətində də gözlənilməz dəyişiklik yoxdur. Öz çəkilərində lider olan və hazırda ən yaxşı formaya malik güləşçilər heyətə daxil edilib. Xüsusilə, Tiranada keçirilən son reytinq turnirinin qalibləri olan Nihat Məmmədli (60 kq) və Ziya Babaşov (63 kq) qeyd olunmalıdır. Bundan başqa, Paris Olimpiadasının bürünc mükafatçısı, yığmanın liderlərindən biri Həsrət Cəfərov (67 kq) da Albaniyaya yollanacaq. Lakin digər titullu güləşçi Ülvi Qənizadə (72 kq) fevral ayında keçirdiyi əməliyyatdan sonra bərpa prosesi keçdiyi üçün Avropa çempionatını buraxacaq.
“Klassiklər” üzrə isə komandanın ilkin siyahısı belədir:
Rəşad Məmmədov (55 kq), Nihat Məmmədli (60 kq), Ziya Babaşov (63 kq), Həsrət Cəfərov (67 kq), Ruslan Nurullayev (72 kq), Sənan Süleymanov (77 kq), Qurban Qurbanov (82 kq), İslam Abbasov (87 kq), Murad Əhmədov (97 kq), Beka Kandelaki (130 kq).
Qeyd edək ki, qadın güləşi üzrə UWW-nin ilkin heyət siyahıları hələ açıqlanmayıb. Bununla yanaşı, milli komandalar qitə birinciliyi üçün təqdim etdikləri siyahılarda dəyişiklik edə bilərlər.