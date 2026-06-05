Güləş millimiz hazırlıqlarını müxtəlif bölgələrdə davam etdirir

Azərbaycanın güləş milliləri təlim-məşq toplanışlarını müxtəlif bölgələrdə davam etdirirlər.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.
Bakıda keçiriləcək dünya çempionatına hazırlaşan U-17 sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə millilər fərqli məkanlarda hazırlaşır. Mayın 24-dən Xaçmaz Olimpiya İdman Kompleksində toplanışa daxil olan sərbəst güləşçilər iyunun 6-da toplanışı yekunlaşdıracaq. Yunan-Roma güləşçilərimizin Göygöl Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan toplanış isə 1-11 iyunu əhatə edir.
U-20 yaş qrupu üzrə yığmalar iyulun 6-dan 12-dək Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyedə keçiriləcək Avropa çempionatına eyni məkanda hazırlaşır. Hər iki komanda iyunun 1-dən Göygöl Olimpiya İdman Kompleksində təlim-məşq toplanışına start verib. Hazırlıq prosesi ayın 12-də yekunlaşacaq.
Böyüklərdən ibarət sərbəst güləş üzrə millisi isə sabahdan Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksində toplanışa başlayacaq. Gələn ay (15–19 iyul) Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə təşkil ediləcək ilin son reytinq turnirinə hazırlıq xarakteri daşıyan toplanış iyunun 20-dək davam edəcək.
Qeyd edək ki, dünya çempionatı iyulun 27-dən avqustun 2-nə kimi Bakıda təşkil olunacaq.