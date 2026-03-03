3 Mart 2026
Nihat Məmmədli: “Titulu qorumaq üçün əlimdən gələni edəcəm”

3 Mart 2026 15:06
Nihat Məmmədli: “Titulu qorumaq üçün əlimdən gələni edəcəm”

Azərbaycan güləşçisi Nihat Məmmədlinin (60 kq) hədəfi üçqat Avropa çempionu olmaqdır.

İdman.Biz xəbər verir ki, idmançı bunu Azərbaycan Güləş Federasiyasına açıqlamasında deyib.

Yunan-Roma güləşi üzrə millinin üzvü Tiranada iştirak etdiyi reytinq turniri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb:

“Yarışa çox yaxşı hazırlaşmışdıq. Çəkisalma prosesi rahat keçdi. Uzun müddət yarışlarda iştirak etmirdim deyə, çəkisalmada problem yaşamadım. Ona görə də yarış vaxtı özümü çox yaxşı hiss edirdim. Güclü rəqiblər var idi. Amma görünür, mən daha hazırlıqlı idim. Bütün rəqiblərimə qalib gələrək çempion oldum. Nihadla uzun illərdir ki, bir yerdə məşq edirik. Görüşün başabaş mübarizə şəraitində keçəcəyini bilirdim. Çünki bir-birimizi çox yaxşı tanıyırıq. Belə vəziyyətdə fərqli nəsə etmək çətin olur”.

O, qarşıdakı hədəflərdən danışıb:

“Qarşıdan Avropa çempionatı gəlir. Hədəf bəllidir: çempion olmaq. Bu yarışdakı titul qitə birinciliyi öncəsi böyük stimul oldu. Öz gücümə inanıram. İnşallah, 3 qat Avropa çempionu olaram. Titulu qorumaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Ötən il qabırğam sındı, gözlərimdə problem yarandı. Şükürlər olsun ki, indi tam hazıram. Heç bir zədəm, ağrım yoxdur. Avropa çempionatından sonra hədəfim indiyə qədər 60 kq-da medal qazana bilmədiyim dünya çempionatında uğur qazanmaq olacaq”.

Qeyd edək ki, Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən reytinq turnirində Nihat Məmmədli bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

