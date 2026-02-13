13 Fevral 2026
AZ

İkiqat dünya çempionu güləş üzrə Azərbaycan millsinə məşqçi təyin edilib - FOTO

Güləş
Xəbərlər
13 Fevral 2026 16:48
80
İkiqat dünya çempionu güləş üzrə Azərbaycan millsinə məşqçi təyin edilib - FOTO

Yunan-Roma güləşində gənclər, yeniyetmələr və kiçikyaşlı yeniyetmələr üzrə milli komandaların tərkibi yenidən formalaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, U-20 milli komandanın böyük məşqçisi vəzifəsinə Turac Hüseynli təyin edilib. Emin Əhmədov, dünya çempionu Həsən Əliyev, Akif Əliyev və Elvin Mürsəliyev köməkçi-məşqçi funksiyasını yerinə yetirəcək.

U-17 milli komandanın böyük məşqçisi vəzifəsinə ikiqat dünya çempionu Rafiq Hüseynov təyin edilib. Məşqçilər heyətində Kamran Məmmədov, Zöhrab Abbasov və Müşviq Məmmədov da yer alıb.

U-15 milli komandada böyük məşqçi vəzifəsini isə Taleh Məmmədov yerinə yetirəcək. Bu komandada digər məşqçilər İlham Vezirov, Azad Əliyev və Fuad Aydınlı olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Güləş üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO
15:56
Güləş

Güləş üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO

48, 55, 65, 80 və 110 kq-da medalçılar müəyyənləşib
Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşçilərin mübarizəsində ilk qaliblər müəyyənləşib
12 Fevral 21:56
Güləş

Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşçilərin mübarizəsində ilk qaliblər müəyyənləşib

45, 51, 60, 71 və 92 kq-da medalçılar məlum olub
Qadın güləş millimiz Macarıstanda toplanış keçir
11 Fevral 22:50
Güləş

Qadın güləş millimiz Macarıstanda toplanış keçir

Hazırlıq prosesi fevralın 21-dək davam edəcək
U-17 Azərbaycan çempionatında yunan-Roma güləşçilərinin yarışına yekun vurulub
11 Fevral 21:03
Güləş

U-17 Azərbaycan çempionatında yunan-Roma güləşçilərinin yarışına yekun vurulub - YENİLƏNİB

Turnir Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub
Zəhra Kərimzadə: “Növbəti yarışlarda bürünc medalı qızılla əvəz edərəm”
10 Fevral 21:13
Güləş

Zəhra Kərimzadə: “Növbəti yarışlarda bürünc medalı qızılla əvəz edərəm”

Kərimzadə ötən həftə Zaqrebdəki reytinq turnirində üçüncü olub
U17 Azərbaycan çempionatının ilk medalçıları müəyyənləşib
10 Fevral 20:00
Güləş

U17 Azərbaycan çempionatının ilk medalçıları müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO

45, 51, 60, 71 və 92 kq-da medalçılar məlumdur

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib
10 Fevral 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Palms Sports Arena” keçirilib
Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es - VİDEO
11 Fevral 07:12
Dünya futbolu

Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es - VİDEO

Arbeloa 13 yanvarda “Real Madrid”in baş məşqçisi təyin edilib