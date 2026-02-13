İkiqat dünya çempionu güləş üzrə Azərbaycan millsinə məşqçi təyin edilib - FOTO

Yunan-Roma güləşində gənclər, yeniyetmələr və kiçikyaşlı yeniyetmələr üzrə milli komandaların tərkibi yenidən formalaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Güləş Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, U-20 milli komandanın böyük məşqçisi vəzifəsinə Turac Hüseynli təyin edilib. Emin Əhmədov, dünya çempionu Həsən Əliyev, Akif Əliyev və Elvin Mürsəliyev köməkçi-məşqçi funksiyasını yerinə yetirəcək.
U-17 milli komandanın böyük məşqçisi vəzifəsinə ikiqat dünya çempionu Rafiq Hüseynov təyin edilib. Məşqçilər heyətində Kamran Məmmədov, Zöhrab Abbasov və Müşviq Məmmədov da yer alıb.
U-15 milli komandada böyük məşqçi vəzifəsini isə Taleh Məmmədov yerinə yetirəcək. Bu komandada digər məşqçilər İlham Vezirov, Azad Əliyev və Fuad Aydınlı olacaq.