Vinisius 1-ci, Messi 16-cı - "20-lik"

"Qızıl top" mükafatına 20 namizədin adı açıqlanıb.
İdman.biz xəbər verir ki, Madrid “Real”ının hücumçusu Vinisius Junior mükafatı qazanmağa real namizəddir.
İkinci sırada onun komanda yoldaşı Cud Bellinqem qərarlaşıb. İlk "üçlüy"ü PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappe tamamlayır.
"Goal"a görə 2024-cü ildə “Qızıl top”a 20 namizəd:
1. Vinisius ("Real" Madrid);
2. Cud Bellingem ("Real" Madrid);
3. Kilian Mbappe (PSJ);
4. Filip Foden ("Mançester Siti");
5. Florian Virtz ("Bayer" Leverkuzen);
6. Harri Keyn (“Bavariya”);
7. Toni Kroos ("Real" Madrid);
8. Erlinq Haaland ("Mançester Siti");
9. Rodri ("Mançester Siti");
10. Bukayo Saka ("Arsenal");
11. Rodriqo ("Real" Madrid);
12. Antonio Rudiger ("Real" Madrid);
13. Mats Hummels ("Borussiya" Dortmund);
14. Deklan Rays ("Arsenal");
15. Kevin De Bruyne ("Mançester Siti");
16. Lionel Messi (“İnter Mayami”);
17. Bernardo Silva ("Mançester Siti");
18. Antuan Qrizmann (“Atletiko Madrid”);
19. Mohamed Salah ("Liverpul");
20. Lautaro Martinez (“İnter”).
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