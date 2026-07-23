“Liverpul” PSJ-nin ulduzu Barkola ilə maraqlanır

İngiltərənin "Liverpul" futbol klubu Fransa millisinin və PSJ-nin cinah hücumçusu Bradli Barkola ilə ən ciddi maraqlanan klublardan biridir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder-jurnalist Fabrisio Romano məlumat verib.
23 yaşlı futbolçunun hazırda PSJ ilə yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlar aparmadığı bildirilir. Onun Paris klubu ilə hazırkı sözləşməsi 2028-ci ilin yayına qədər qüvvədədir.
Barcola "Lion" akademiyasının yetirməsidir. O, 2023-cü ilin avqustunda PSJ-yə keçib.
Fransalı futbolçunun hazırkı transfer dəyəri təxminən 90 milyon avro qiymətləndirilir.