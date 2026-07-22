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Gilyermo Oçoa dünya çempionatından sonra karyerasını başa vurub

Dünya futbolu
Xəbərlər
22 İyul 2026 13:50
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Gilyermo Oçoa dünya çempionatından sonra karyerasını başa vurub

Meksika millisinin əfsanəvi qapıçısı Gilyermo Oçoa peşəkar futbolçu karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 40 yaşlı qolkiperin karyerasındakı son oyunu DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Çexiya millisinə qarşı keçirilən görüş olub.

Oçoa matçın 77-ci dəqiqəsində meydana daxil olub. Meksika yığması rəqibini 3:0 hesabı ilə məğlub edib. Bu qarşılaşma təcrübəli qapıçının peşəkar karyerasında son oyun kimi tarixə düşüb.

40 yaş 346 günlük olan Oçoa dünya çempionatında Meksika millisinin heyətində meydana çıxan ən yaşlı futbolçu rekorduna imza atıb. DÇ-2026 onun iştirak etdiyi altıncı dünya çempionatı olub.

Qarşılaşmadan sonra Oçoa komanda yoldaşlarına və azarkeşlərə təşəkkür edib. O bildirib ki, Çexiya ilə oyun karyerasının ən gözəl yekun səhifəsi oldu. Təcrübəli qolkiper vurğulayıb ki, futbol yolunu vaxtilə ilk addımlarını atdığı "Asteka" stadionunda başa vurmaq onun üçün xüsusi məna daşıyır.

Gilyermo Oçoa Meksika millisində debütünü 2005-ci ildə edib və milli komandanın heyətində 150-dən çox oyunda forma geyinib. O, 2006-cı ildən 2026-cı ilədək keçirilən altı dünya çempionatında Meksika yığmasının heyətində yer alıb.

Klub karyerası ərzində Oçoa Meksika, Fransa, İspaniya, Belçika, İtaliya, Portuqaliya və Kipr klublarında çıxış edib. O, "Amerika", "Ayaçço", "Malaqa", "Qranada", "Standard", "Salernitana" və AEL komandalarının formasını geyinib.

İdman.Biz
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