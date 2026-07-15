Belçika millisinin müdafiəçisi “Sanderlend”ə keçəcək

Belçika millisinin müdafiəçisi Toma Menye “Sanderlend”ə pulsuz transferlə qoşula bilər.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Devid Ornşteynə istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, müqavilə iki mövsümlükdür. Oyunçu müqaviləni imzalamadan əvvəl tezliklə tibbi müayinədən keçəcək.
Toma Menye Belçika futbol akademiyasının yetirməsidir. O, əvvəllər "Brugge", "Pari Sen-Jermen", "Borussiya Dortmund", "Trabzonspor" və "Lill" klublarında oynayıb. O, həmçinin Belçika millisini də təmsil edir. Onun hazırkı transfer dəyəri 1,5 milyon avrodur.