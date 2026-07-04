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Alonso “Real”ın iki oyunçusunu “Çelsi”yə transfer etmək istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyul 2026 09:20
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Alonso “Real”ın iki oyunçusunu “Çelsi”yə transfer etmək istəyir

“Çelsi”nin baş məşqçisi Xabi Alonso London klubunun Enzo Fernandes klubdan ayrılacağı təqdirdə “Real Madrid”in oyunçuları Orelyen Tçuameni və Arda Güləri transfer etmək istəyir.

İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, baş məşqçi Joze Mourinyonun gəlişindən sonra Tçuameni və Gülərin “Real Madrid”dəki gələcəklərini sual altındadır. “Los Blancos” fransız yarımmüdafiəçini satmaq istəmir, lakin Fernandes “Çelsi”dən alınarsa, bunu edə bilərlər. “Kral Klubu” Tçuamenini 90 milyon avrodan aşağı qiymətə satmaq niyyətində deyil.

Alonsonun “Real Madrid”də məşqçi olduğu müddətdə Tçuameni və Gülərlə yaxşı münasibətlərinin olduğu vurğulanır.

İdman.Biz
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