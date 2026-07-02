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La Liqa rəhbəri: “Real” hakim səhvlərindən şikayət etməməlidir”

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 İyul 2026 20:47
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La Liqa rəhbəri: “Real” hakim səhvlərindən şikayət etməməlidir”

La Liqa prezidenti Xavyer Tebas “Real Madrid”in “Neqreyra işi”ndə “Barselona”nın lehinə hakim səhvləri ilə bağlı UEFA-ya hesabat təqdim etmək qərarına münasibət bildirib.

“Mən hələ hesabatı görməmişəm, amma həqiqətən oxumaq istəyirəm. Onların hansı ildən bəri şikayət etdiklərini və “Real Madrid”in özü də daxil olmaqla bütün klublara qarşı səhvlərdən şikayət edib-etmədiklərini görmək istəyirəm. Əgər kimsə hakim səhvlərindən şikayət etməməlidirsə, bu, “Real Madrid”dir”, - İdman.Biz Tebasın sözlərini sitat gətirir.

Xatırladaq ki, 2023-cü ildə “Blaugrana” İspaniya Kral Futbol Federasiyasında (RFEF) çalışan Texniki Hakimlər Komitəsinin (CTA) keçmiş vitse-prezidenti Xose Mariya Neqreyraya ödənişlərdə rüşvət verməkdə ittiham olunmuşdu.

"Barselona" 2001-2018-ci illər arasında təxminən 8,4 milyon avro məbləğində bu ödənişləri etməkdə ittiham olunurdu.

Kataloniya klubunun məlumatına görə, Neqreyra hakimliklə bağlı texniki hesabatlar tərtib etmək üçün xarici məsləhətçi kimi işə götürülüb. Keçmiş CTA vitse-prezidenti hakimlərə təsir göstərmək üçün rüşvət aldığını inkar edir.

İdman.Biz
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