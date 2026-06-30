Ronaldo: “Bütün valideynlərdən 2002-ci ildəki saç düzümümə görə üzr istəyirəm” - FOTO

Braziliya millisinin keçmiş hücumçusu Ronaldo Cənubi Koreya və Yaponiyada keçirilən 2002-ci il dünya çempionatındakı saç düzümü barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, həmin vaxt Ronaldo başını demək olar ki, keçəl qırxdıraraq yalnız ön hissədə kəkil saxlamışdı.
“Əvvəlcə, bu fürsətdən istifadə edərək 2002-ci ildə saç kəsimimə görə bütün valideynlərdən üzr istəyirəm. O vaxt diz zədəm var idi və yalnız fiziki və zehni işi birləşdirən yeni məşq məni istədiyim yerə çatdıra bilərdi", - deyə “L'Equipe” Ronaldonun sözlərini sitat gətirib.
Həmin dünya çempionatında Braziliya dünya çempionu olmuşdu.