“Barselona” klubu dəyişmək istədiyini açıqlayan Alvaresi tək qoymaq niyyətində deyil

“Barselona” “Atletiko Madrid”in hücumçusu Xulian Alvaresin klubdan ayrılmaq istəyi ilə bağlı açıqlamasını dəyərləndirib.
İdman.Biz Mundo Deportivo-ya istinadən xəbər verir ki, “blaugrana” “oyunçunu sadəcə tək qoya bilməyəcəklərini” başa düşür və onu transfer etmək üçün əlindən gələni etmək niyyətindədir.
Mənbənin məlumatına görə, argentinalı hücumçu “Barselona”nın əsas transfer hədəfi olaraq qalır. Lakin Kataloniya klubu Alvarezlə müqavilənin uğursuzluğa düçar olacağı təqdirdə alternativ variantları da istisna etmir.
Eyni zamanda, “blaugrana” hücumçunun dünya çempionatında iştirak etməkdən yayındırmaq istəmir və buna görə də potensial transferi bir neçə gün təxirə salmağın ən yaxşısı olacağına inanır.