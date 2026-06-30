“Bavariya” Olisenin klubdakı gələcəyinə şübhə ilə yanaşır

“Bavariya”nın hücumçusu Maykl Olise bir neçə klubun onunla maraqlandığını bilir və 2026-cı il dünya çempionatından sonra Almaniya nəhəngi ilə gələcəyini müzakirə etmək istəyir.
İdman.Biz-in AS-a istinadən məlumatına görə, cinah oyunçusu rəhbərliklə görüş keçirmək niyyətindədir.
Mənbənin məlumatına görə, “Bavariya” Olisenin klubla danışmaq istədiyini başa düşür, lakin “son həftələrdə eşidilən variantlar onu cəlb etdiyindən şübhələnməyə başlayır”. Mənbə vurğulayıb ki, alman nəhəngi “oyunçuda ["Bavariya"ya sədaqət jesti] axtarırdı. Bu jest indiyədək göstərilməyib, bu da ciddi şübhələr yaradır”.
Daha əvvəl “Real Madrid” rəsmi olaraq Olise ilə birbaşa və ya dolayı əlaqəsi olmadığını bildirib.