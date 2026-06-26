26 İyun 2026
AZ

“Marsel”in Obameyanqı neçəyə satmağa hazır olduğu məlum olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 İyun 2026 20:11
45
“Marsel”in Obameyanqı neçəyə satmağa hazır olduğu məlum olub

“Marsel” UEFA-nın maliyyə qaydalarına uyğun olaraq bu yay bir sıra oyunçularını satmaq niyyətindədir və hücumçu Pyer-Emerik Obameyanq da transfer oluna biləcək oyunçular arasındadır.

İdman.Biz bu barədə "La Provence” qəzetinə istinadən məlumat verir.

“Olimpik Marsel” gələn mövsüm Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməyib və bu da klubun maliyyə vəziyyətini daha da çətinləşdirib. Məlumata görə, Obameyanqın müqaviləsinin vaxtından əvvəl ləğvi nəzərdən keçirilmir və klub bunun əvəzinə 1,5 milyon avro qiymət təyin edib. “Fənərbağça”, “Qalatasaray”, “Trabzonspor” və “Los-Anceles” klublarının Obameyanqla maraqlandığı bildirilir.

Keçən mövsüm 41 matçda 37 yaşlı Obameyanq 14 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yapniyanın baş məşqçisi Braziliya ilə pley-off matçı barədə optimistdir
20:26
DÇ-2026

Yapniyanın baş məşqçisi Braziliya ilə pley-off matçı barədə optimistdir

Braziliya - Yaponiya matçı iyunun 29-da olacaq
De la Fuente: “Ancaq qələbə haqqında düşünürük”
19:55
DÇ-2026

De la Fuente: “Ancaq qələbə haqqında düşünürük”

İspaniya - Uruqvay qarşılaşması iyunun 27-də keçiriləcək
İsak: “İndi optimal formadayam”
19:40
Dünya futbolu

İsak: “İndi optimal formadayam”

DÇ-2026-da F qrupunda çıxış edən İsveç 4 xalla üçüncü olub
DÇ-2026 turnirin tarixində azarkeş rekordu qırıb
19:24
DÇ-2026

DÇ-2026 turnirin tarixində azarkeş rekordu qırıb

Əvvəlki rekord 1994-cü ildə ABŞ-da keçirilən dünya çempionatında azarkeşlə qeydə alınıb
Anderson “Siti”də ildə təxminən 17 milyon avro qazanacaq
18:38
Dünya futbolu

Anderson “Siti”də ildə təxminən 17 milyon avro qazanacaq

Anderson Nyu-Yorkda tibbi müayinədən keçəcək
Saakaşvili Kabo-Verdeyə azarkeşlik etməsinin səbəbini açıqlayıb
17:53
DÇ-2026

Saakaşvili Kabo-Verdeyə azarkeşlik etməsinin səbəbini açıqlayıb

Gürcüstanın keçmiş prezidenti DÇ-2026-da dəstəklədiyi komanda ilə bağlı maraqlı etiraf edib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq