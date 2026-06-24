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“Tottenhem” Kinski ilə yeni müqavilə üçün danışıqlara başlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 İyun 2026 21:28
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“Tottenhem” Kinski ilə yeni müqavilə üçün danışıqlara başlayıb

Londonun “Tottenhem” klubu qapıçı Antonin Kinski ilə yeni və təkmilləşdirilmiş müqavilə ilə bağlı danışıqlara başlayıb.

İdman.Biz-in “The Athletic”ə istinadən məlumatına görə, klub onun komandanın bir nömrəli qapıçısı statusunu möhkəmləndirmək və ötən mövsüm Premyer Liqadakı statusunu qoruyub saxlamasına verdiyi töhfəyə görə mükafatlandırmaq niyyətindədir.

Çexiyalı qapıçı 2025/26 mövsümünün sonunda, “Tottenhem”in Premyer Liqada qalmaq uğrunda mübarizə apardığı dövrdə Roberto De Dzerbinin rəhbərliyi altında yeddi oyunun hamısında start heyətində yer alıb. Kinski İngiltərə klubuna 2025-ci ilin yanvarında “Slaviya Praqa”dan keçib və onun hazırkı müqaviləsi daha beş il müddətinə qüvvədədir.

Bu arada, zədə səbəbindən mövsümün sonunu buraxan italyan qapıçı Qulyelmo Vikarionun gələcəyi qeyri-müəyyən olaraq qalır.

İdman.Biz
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