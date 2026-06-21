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“Malaqa” gələn mövsüm La Liqada oynayacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
21 İyun 2026 02:32
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“Malaqa” gələn mövsüm La Liqada oynayacaq

“Malaqa” 2026/27 La Liqa mövsümündə iştirak etmək hüququ qazanan son komanda olub.

İdman.Biz bildirir ki, bu, komandanın İspaniya yüksək divizionuna yüksəlmək üçün final pley-offunun ikinci oyununda qalib gəlməsindən sonra baş verib. “Malaqa” “Almeriya”nı 2:1 hesabı ilə məğlub edib. Komandalar ilk oyunda 0:0 hesablı heç-heçə ediblər.

“Rasinq Santander” və “Deportivo La Korunya” daha əvvəl İspaniya yüksək divizionuna yüksəlmək hüququ qazanmışdılar.

“Ovyedo”, “Jirona” və “Malyorka” 2025/26 mövsümünün sonunda İspaniya yüksək divizionunu tərk ediblər. Komandalar gələn mövsüm Sequnda Divizionunda mübarizəni davam etdirəcəklər.

İdman.Biz
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