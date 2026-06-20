“Lids” Yulian Brandtla Harri Uilsonu transfer etmək istəyir

İngiltərənin “Lids Yunayted” klubu “Borussiya Dortmund”un yarımmüdafiəçisi Yulian Brandt və “Fulhem”in cinah oyunçusu Harri Uilsonu transfer etməkdə maraqlıdır. Hər iki oyunçunun klubları ilə müqaviləsi iyunun sonunda bitir.
İdman.Biz bu barədə “The Athletic”ə istinadən bildirir.
Brandt 2019-cu ildən “Borussiya”da çıxış edir. 2025/2026 mövsümündə yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 41 oyun keçirib, 11 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.
Uilson artıq ötən il “Lids2ə keçmək üzrə idi, lakin razılaşmaə son anda baş tutmadı. 2025/2026 mövsümü uelsli futbolçunun karyerasının ən yaxşı mövsümü olub, Premyer Liqada 36 oyunda 10 qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib.