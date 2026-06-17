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“Barselona” “Real”ın Neqreyra işi ilə bağlı açıqlamalarına cavab verib

Dünya futbolu
Xəbərlər
17 İyun 2026 21:32
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“Barselona” “Real”ın Neqreyra işi ilə bağlı açıqlamalarına cavab verib

“Barselona” klubu “Real Madrid”in Neqreyra işi ilə bağlı dəlillərin mövcudluğu ilə bağlı UEFA-ya göndərdiyi bildirişə cavab olaraq rəsmi açıqlama yayıb.

“Los Blancos” daha əvvəl “Barselona”dan İspaniya Texniki Hakimlər Komitəsinin keçmiş vitse-prezidenti Xose Mariya Enrikes Neqreyraya “qeyri-şəffaf ödənişlər”i təsdiqləyən dəlillərin mövcudluğunu açıqlamışdı.

“Barselona” futbol klubunun prezidenti Rafa Yuste bu gün La Liqa prezidentləri Xavyer Tebasa, İspaniya Kral Futbol Federasiyasının (RFEF) prezidenti Rafael Luzana və Texniki Hakimlər Komitəsinin (CTA) prezidenti Fransisko Estrellaya rəsmi məktub göndərib.

“Barselona” hesab edir ki, bu ifadələr təkcə yalan deyil, həm də İspaniya Birinci Divizionunun, eləcə də bütün hakimlik sisteminin nüfuzuna və imicinə ciddi şəkildə xələl gətirir və İspaniya peşəkar futbolunun nüfuzuna və etibarlılığına xələl gətirir.

Klub yarışların həmtəşkilatçılarını və hakimlərini öz təşkilatlarının nüfuzunu qorumağa çağırır və mükafat alan təşkilatlardan səlahiyyətləri daxilində təmsil etdikləri təşkilatların və ev sahibliyi etdikləri yarışların şərəfini, ləyaqətini və nüfuzunu qorumaq üçün cənab Peresə qarşı dərhal müvafiq təşkilati və hüquqi tədbirlər görmələrini xahiş edir”, klubun açıqlamasında deyilir.

Xatırladaq ki, 2023-cü ildə “Barselona” rüşvət verməkdə ittiham olunub. Mediada yayılan məlumatlara görə, “Barselona” 2001-2018-ci illər arasında Neqreyraya pul köçürdüyü iddia edilir.

İdman.Biz
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