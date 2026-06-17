“Şaxtyor” braziliyalı futbolçu uğrunda mübarizədə “Çelsi” və “Nyukasl”ı qabaqlayıb

“Çelsi” və “Nyukasl” “Flamenqo”nun hücumçusu Rayan Roberto uğrunda mübarizədə uduzublar.
İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, Ukraynanın “Şaxtyor Donetsk” klubu 18 yaşlı braziliyalı futbolçu uğrunda mübarizədə qalib gəlib. Mənbənin məlumatına görə, “Şaxtyor Donetsk” hücumçu üçün "Flamenqo" ilə 11,6 milyon avroya razılığa gəlib.
Müqaviləyə həmçinin 10% satış bəndi də daxildir. “Çelsi” və “Nyukasl”ın son aylarda Robertonun transferi ilə bağlı danışıqlar apardığı və İngiltərə Premyer Liqasına keçmək imkanını araşdırdığı bildirilir.
“Çelsi”nin marağına klubun geniş Cənubi Amerika skaut şəbəkəsi səbəb olub. “Nyukasl” həmçinin Robertonun potensialını qeyd edib və xarici bazarlardan bir sıra perspektivli hücumçu oyunçuları qiymətləndirərək mümkün transferlə bağlı danışıqlar aparıb.