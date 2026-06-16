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“İnter” “Real”ın yarımmüdafiəçisi Kamavinqa ilə maraqlanır

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 İyun 2026 21:55
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“İnter” “Real”ın yarımmüdafiəçisi Kamavinqa ilə maraqlanır

“İnter” yay transfer pəncərəsində “Real Madrid” və Fransa millisinin yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqanı transfer etməyi düşünür.

İdman.Biz bu barədə “Mundo Deportivo”ya istinadən məlumat verir.

İtaliya klubu 23 yaşlı futbolçu ilə bağlı vəziyyəti izləyir. Kamavinqanın “Real Madrid”lə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Mənbənin məlumatına görə, Madrid klubu fransız yarımmüdafiəçi alınacağı təqdirdə təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır.

2025/2026 mövsümündə Kamavinqa bütün yarışlarda 43 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Fransız futbolçu “Renn”dən transfer olunduqdan sonra 2021-ci ildən “Real Madrid”də çıxış edir. Onun Madrid klubu ilə müqaviləsi 30 iyun 2029-cu ilə qədərdir.

İdman.Biz
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