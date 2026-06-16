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Niko Pas “Real”a “Komo”da qalmaq istədiyini bildirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 İyun 2026 19:53
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Niko Pas “Real”a “Komo”da qalmaq istədiyini bildirib

Hücumameylli yarımmüdafiəçi Niko Pas “Real Madrid” rəhbərliyini daha bir mövsüm “Komo”da qalmaq niyyəti ilə bağlı məlumatlandırıb.

AS-ın məlumatına görə, 21 yaşlı yarımmüdafiəçi, xüsusən də İtaliya klubunun gələn mövsüm Çempionlar Liqasında iştirak edəcəyi nəzərə alınmaqla, komandanın əsas oyunçusu olmaq istəyir.

Mənbənin məlumatına görə, oyunçu bir neçə həftə əvvəl İspaniya klubu ilə "Real Madrid"ə qayıtmaq imkanını müzakirə edib, lakin Florentino Peresin yenidən prezident seçilməsi və Joze Mourinyo baş məşqçi təyin olunmasından sonra vəziyyət dəyişib. Hər iki tərəf “Komo”da qalmağın karyerası üçün ən yaxşı seçim olduğu barədə razılığa gəlib. Bundan əlavə, Mourinyo yarımmüdafiəçiyə “Real Madrid”də istədiyi oyun müddətini təmin edə bilməyib.

Argentinalı futbolçu 2016-cı ildən 2024-cü ilə qədər “Real Madrid”in gənclər komandalarında oynayıb, daha sonra “Komo”ya keçib. “Kral Klubu” oyunçunu 10 milyon avroya geri almaq seçimini saxlayıb.

Ötən mövsüm Pas klubda 40 matçda 13 qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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