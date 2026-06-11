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“Fulhem” Alvaro Arbeloa ilə danışıqlar aparıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyun 2026 09:08
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“Fulhem” Alvaro Arbeloa ilə danışıqlar aparıb

İngiltərənin “Fulhem” klubu “Real Madrid”in sabiq baş məşqçisi Alvaro Arbeloa ilə komandadan ayrılan Marko Silvanın yerinə keçməsi ilə bağlı danışıqlar aparıb.

İdman.Biz bu barədə “The Athletic”ə istinadən məlumat verir.

48 yaşlı Marko Silva mövsümün sonunda beş illik rəhbərlikdən sonra “Fulhem”dən ayrılıb və daha sonra Portuqaliyanın “Benfika” klubunun meneceri vəzifəsinə başlayıb.

Çərşənbə axşamı, 9 iyun tarixində “Real Madrid” 43 yaşlı Alvaro Arbeloanın baş məşqçi vəzifəsindən getdiyini açıqlayıb. Arbeloa 2026-cı ilin yanvar ayından bəri “Los Blancos”a rəhbərlik edirdi.

“Fulhem” 2025/2026-cı illər İngiltərə Premyer Liqası mövsümünü 38 matçdan 52 xalla 11-ci yerdə başa vurub.

İdman.Biz
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