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“Yuventus” Kənan Yıldızla bağlı “Çelsi” və “Arsenal”a cavab verib

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 İyun 2026 20:30
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“Yuventus” Kənan Yıldızla bağlı “Çelsi” və “Arsenal”a cavab verib

“Yuventus” “Çelsi” və “Arsenal”a Kənan Yıldızın transferi ilə bağlı cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, türk hücumçu Turində qalacaq, çünki klub ulduz oyunçusunu buraxmaq niyyətində deyil. Bu barədə sosial mediada Nikolo Şira məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, “Yuventus” rəhbərliyi 21 yaşlı futbolçu üçün London klublarının təkliflərinə cavab verib. “Çelsi” və “Arsenal”ın təklif etdiyi təsirli məbləğlərə baxmayaraq, Yıldız toxunulmaz olaraq qalır və heç bir transfer və ya satışa məruz qalmayıb.

Yıldız bu mövsüm “Yuventus”da 47 oyuna çıxıb, 11 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir və Transfermarkt onun bazar dəyərini 70 milyon avro qiymətləndirir.

İdman.Biz
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