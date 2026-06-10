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“Atletiko” “Real”ın Alvares barədə təklifini lağa qoyub

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 İyun 2026 00:35
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“Atletiko” “Real”ın Alvares barədə təklifini lağa qoyub

“Atletiko Madrid” “Real Madrid”in hücumçu Xulian Alvaresi əldə etmək cəhdi ilə bağlı açıqlamasına kəskin reaksiya verib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, klub 150 milyon avroluq təklif elan etdikdən sonra “Atletiko” əvvəlcə sosial mediada bir neçə gülüş emojisi ilə mesaj paylaşıblar.

“Atletiko” daha sonra daha sərt bir açıqlama verib.

Klubun açıqlamalarından birində deyilir: “Bizi “Barselona”dan daha çox güldürdüyünüz halda, necə yaxşı münasibətlərimizi qoruya bilərik?”

“Atletiko” həmçinin argentinalı hücumçu üçün təklifləri nəzərdən keçirmədiklərini vurğulayıb.

“Hər hansı bir anlaşılmazlığın qarşısını almaq üçün: sizə heç nəyə görə minnətdar deyilik. Xulian Alvares üçün heç bir təklifi nəzərdən keçirmirik və ya qiymətləndirmirik”, - klub bildirib.

“Real Madrid” daha əvvəl hücumçu üçün 150 milyon avro təklif etdiyini açıqlamışdı, lakin onun təklifi rədd edilmişdi.

Alvaresin müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir və onun sərbəst buraxılma maddəsi 500 milyon avrodur.

İdman.Biz
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