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“Real Madrid” Arbeloanın komandadan ayrıldığını elan edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 İyun 2026 22:55
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“Real Madrid” Arbeloanın komandadan ayrıldığını elan edib

“Real Madrid” rəsmi olaraq Alvaro Arbeloanın baş məşqçi vəzifəsindən getdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, açıqlama klubun rəsmi saytında dərc olunub.

Klub menecerə sədaqətinə, fədakarlığına və peşəkarlığına görə təşəkkür edib və Arbeloanın illərdir “Real Madrid”in dəyərlərini nümunə göstərdiyini qeyd edib.

“Real Madrid” həmçinin keçmiş məşqçiyə karyerasının yeni mərhələsində uğurlar arzulayıb.

Arbeloa bu il yanvarın 13-də komandanın rəhbərliyinə keçmişdi. Onun rəhbərliyi altında Madrid komandası bütün yarışlarda 28 oyun keçirib, 18 qələbə, iki heç-heçə və səkkiz məğlubiyyət qeydə alıb.

İdman.Biz
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