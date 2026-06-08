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“Barselona” Çempionlar Liqasının finalının “Kamp Nou”da keçirilməsi üçün müraciət edəcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 İyun 2026 18:56
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“Barselona” Çempionlar Liqasının finalının “Kamp Nou”da keçirilməsi üçün müraciət edəcək

“Barselona” 2028/2029-cu il mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasının finalına ev sahibliyi etmək üçün ev stadionu olan “Kamp Nou”nu təklif etmək niyyətindədir.

İdman.Biz bu barədə “Mundo Deportivo”ya istinadən məlumat verir.

Mənbəyə görə, Kataloniya klubu ərizə sənədlərinin hazırlanmasının son mərhələsindədir. Təqdimatın son tarixi 10 iyun, çərşənbə günüdür. “Blauqrana” artıq İspaniya hökumətinin, Barselona Şəhər Şurasının və Kral İspaniya Futbol Federasiyasının (RFEF) dəstəyini alıb.

Kataloniya stadionu 1989 və 1999-cu illərdə Çempionlar Liqasının final oyunlarına ev sahibliyi edib. Bu vaxta qədər “Blaugrana” beş dəfə Çempionlar Liqası/Avropa Çempionları Kubokunu qazanıb.

İdman.Biz
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