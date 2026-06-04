İtaliyanın baş məşqçisi A seriyasının rəhbərliyini tənqid edib

İtaliya milli komandasının müvəqqəti baş məşqçisi Silvio Baldini A Seriyası rəsmilərini gənc oyunçulara dəstək vermədiklərinə görə tənqid edib.
İdman.Biz bildirir ki, Canluici Donnaruma istisna olmaqla, Baldininin Yunanıstan və Lüksemburqa qarşı yoldaşlıq oyunlarına çağırdığı bütün oyunçular İtaliyanın U-23 komandasının üzvləridir.
“İtaliya futbolu öz maraqlarını idmanın inkişafından üstün tutan liderlərin əlindədir. Onlar gənc istedadlara deyil, təcrübəli oyunçuların transferinə diqqət yetirirlər, çünki bu, onların öz maraqlarına xidmət edir.
Xaricə səyahət etmək oyunçulara fərqli liqalar və mədəniyyətlərlə tanış olmaq imkanı verir. Bu gəncləri birləşdirən şey onların futbola olan həqiqi ehtirası, orijinallığı və uğur və pula olan susuzluğudur. Məqsədim onlara futbolun əsl həyat tərzi, suallarına cavab tapmaq üçün dəyərli bir vasitə olduğunu başa düşməyə kömək etməkdir”, - Footmercato Baldinidən sitat gətirir.
İtaliya yoldaşlıq oyununda Lüksemburqa 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.