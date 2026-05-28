28 May 2026
AZ

Ronaldu Milyanı yanına çəkir: “Əl-Nəsr”dən böyük həmlə

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 May 2026 04:32
114
Ronaldu Milyanı yanına çəkir: “Əl-Nəsr”dən böyük həmlə

İspaniyanın “Xetafe” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Luis Milya Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” futbol klubuna keçməyə yaxındır.

İdman.Biz “Marca”ya istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı futbolçu yaxın günlərdə gələcəyi ilə bağlı yekun qərar verəcək.

Səudiyyə Ərəbistanı klubu Milya üçün “Xetafe”yə altı milyon avro (12 milyon AZN) ödəməlidir. Bu məbləğin qışda tərəflər arasında razılaşdırıldığı, futbolçunun sərbəst qalma bəndinin isə 20 milyon avrodan (40 milyon AZN) aşağı salındığı bildirilir.

Milya maliyyə baxımından sərfəli təklifə yaxın olsa da, İspaniyanın “Vilyarreal” futbol komandasının variantını da nəzərdən keçirir. Onun “Əl-Nəsr”də Kriştianu Ronaldu, Joau Feliks, Marselo Brozoviç və İniqo Martines kimi futbolçularla birlikdə oynamaq perspektivindən təsirləndiyi qeyd olunur.

İspaniyalı yarımmüdafiəçi başa çatan mövsümdə La Liqanın ən məhsuldar oyunçularından biri olub. O, məhsuldar ötürmələrin sayına görə yalnız “Barselona”nın futbolçusu Lamin Yamaldan geri qalıb.

Milya ilə “Betis”, “Komo” və “Olimpiakos” da maraqlanır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Beş qırmızı kartlı oyunda kapitan qəzəbi - VİDEO
02:38
Futbol

Beş qırmızı kartlı oyunda kapitan qəzəbi - VİDEO

“Veles”in qapıçısı Rasul Mitsayev “Sibir”lə matçda hakimi söydüyü üçün meydandan qovulub
Robertson “Tottenhem”ə keçir: “Yuventus” gecikdi
01:25
Futbol

Robertson “Tottenhem”ə keçir: “Yuventus” gecikdi

Şotlandiyalı müdafiəçi London klubu ilə şifahi razılığa gəlib
“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
Ramosun “Sevilya” planı son anda dağıldı
00:45
Futbol

Ramosun “Sevilya” planı son anda dağıldı

İspaniya klubunun satışı üzrə danışıqlar yenidən dalana dirənib
Messinin 21 metrlik heykəli sökülür
27 May 23:45
Futbol

Messinin 21 metrlik heykəli sökülür

Hindistanda futbol ulduzunun heykəli təhlükəsizlik səbəbindən başqa yerə köçürülə bilər
Erlinq Holand Pep Qvardiola barədə: “Möhtəşəmliyi adi hala çevirdiniz”
27 May 23:32
Futbol

Erlinq Holand Pep Qvardiola barədə: “Möhtəşəmliyi adi hala çevirdiniz”

Hücumçu keçmiş baş məşqçisi ilə vidalaşaraq ona emosional təşəkkür edib

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib
26 May 23:45
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib - YENİLƏNİB

Bölgə təmsilçisi mövsümün sonunda heyətdə dəyişikliklərə başlayıb
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi