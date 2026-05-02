2 May 2026
Braziliya futbolunun əfsanəsi Halk “Atletiko Mineyro”dan ayrılır

2 May 2026 12:40
Braziliyanın “Atletiko Mineyro” futbol komandasının kapitanı Halk klubu tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında tərk edir. Mayın 1-də rəsmiləşən ayrılıq qərarından sonra 39 yaşlı ulduz futbolçu üçün xüsusi vida mərasimi təşkil olunacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Halkın azarkeşlərlə vidalaşması 10 may tarixində “Botafoqo” ilə keçiriləcək oyun öncəsi baş tutacaq. “Arena MRV” stadionunda reallaşacaq bu mərasim ulduz futbolçunun doğma komandası ilə son görüşü olacaq.
Braziliyalı hücumçu “Atletiko Mineyro”da keçirdiyi beş il ərzində 311 oyuna çıxaraq 140 qol vurub və 55 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, komandasına 50 ildən sonra ilk Braziliya çempionluğunu qazandırmaqla yanaşı, ardıcıl beş dəfə ştat çempionluğu (Kampeonato Mineyro) sevincini yaşadıb.
Tərəflər arasında əldə olunan razılığa əsasən, yayda 40 yaşı tamam olacaq Halk karyerasını bitirdikdən sonra sonuncu vida matçını məhz “Atletiko Mineyro”nun ev stadionunda keçirəcək. Hazırda karyerasını davam etdirmək niyyətində olan təcrübəli oyunçunun Luis Zubeldiyanın rəhbərlik etdiyi “Fluminense” ilə müqavilə imzalayacağı məlumdur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona” yenidən “Kamp Nou”nu tərk edir Kataloniya təmsilçisi “Monjuik” stadionunda qayıdır
13:38
Dünya futbolu

“Barselona” yenidən “Kamp Nou”nu tərk edir Kataloniya təmsilçisi “Monjuik” stadionunda qayıdır

Avropanın ən müasir və tutumlu arenalarından biri olacaq
Şakira Braziliyada futbol gündəmini dəyişdi
13:19
Dünya futbolu

Şakira Braziliyada futbol gündəmini dəyişdi

Ulduz həm “Flamenqo”, həm də “Fluminense”nin formalarını əldə edib
İPL: “Arsenal” liderlik yarışında, “Mançester Yunayted” və “Liverpul” üçlük uğrunda mübarizədə - İDMAN.BİZ-in İCMALI
12:19
Dünya futbolu

İPL: “Arsenal” liderlik yarışında, “Mançester Yunayted” və “Liverpul” üçlük uğrunda mübarizədə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İngiltərə Premyer Liqasında mövsümün sonu getdikcə daha gərgin xarakter alır
“Arsenal”ın baş məşqçisi: “Bizə istənilən mövqedə oynaya bilən futbolçular lazımdır”
10:59
Dünya futbolu

“Arsenal”ın baş məşqçisi: “Bizə istənilən mövqedə oynaya bilən futbolçular lazımdır”

“Topçular”ın liderlərindən biri sabit çıxışı ilə seçilir
Bu günə olan futbol oyunlarının AFİŞASI
10:00
Dünya futbolu

Bu günə olan futbol oyunlarının AFİŞASI

Top-5 liqa və Türkiyə Superliqasında növbəti sınaqlar

Salah zədədən sonra “Liverpul”da nə vaxt oynaya biləcəyini açıqlayıb
09:40
Dünya futbolu

Salah zədədən sonra “Liverpul”da nə vaxt oynaya biləcəyini açıqlayıb

Salah 2017-ci ildən bəri “Liverpul”da oynayır

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib