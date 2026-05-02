İPL: “Arsenal” liderlik yarışında, “Mançester Yunayted” və “Liverpul” üçlük uğrunda mübarizədə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İngiltərə Premyer Liqasında 35-ci tur keçirilir və bu tur həm çempionluq yarışına, həm də avrokubok zonası uğrunda mübarizəyə ciddi təsir göstərə bilər.
İdman.Biz-in məlumatına görə, “Arsenal” turnir cədvəlində 73 xalla liderliyini davam etdirir.
Lakin “Mançester Siti” cəmi 3 xal geri qalır və bir oyun az keçirib. Buna görə Mikel Artetanın komandası hələ rahat ola bilməz: hər hansı xal itkisi yenidən titul iddiaçısına yol aça bilər. Cədvəlin aşağı hissəsində də intriqa qalır: “Mançester Yunayted” üçüncü pillədədir, “Liverpul” və “Aston Villa” isə 58 xalla Ligiya Çempionlar zonasında yer uğrunda mübarizəni davam etdirirlər.
“Arsenal” - “Fulhem”
London derbisi “Arsenal” üçün sürətli keçid bacarığının sınağı olacaq. Artetanın komandası həftəiçi Çempionlar Liqasının yarımfinalında ilk oyunda heç-heçə edib və indi diqqətini daxili çempionata yönəltməlidir. Burada hər hansı səhv çox baha başa gələ bilər.
Birinci dövrədə “Arsenal” səfərdə “Fulhem”i minimal hesabla 1:0 məğlub etmişdi. Həmin oyunda qələbə qolunu Leandro Trossar vurmuşdu. Hazırda “topçular”da kadr problemləri var: Kay Haverts və Yurrian Timberin durumu sual altındadır, Mikel Merino isə oyunu buraxa bilər. Buna baxmayaraq, Bukayo Saka start heyətinə qayıda bilər.
“Fulhem” turnir cədvəlinin orta sıralarında qərarlaşıb, lakin avrokuboklar uğrunda mübarizəyə qoşulmaq şansını hələ itirməyib. Marko Silvanın komandası son matçda “Aston Villa”ya 1:0 qalib gəlib, lakin hücum xəttində qeyri-sabitlik hələ də əsas problemdir.
“Mançester Yunayted” - “Liverpul”
Turun əsas oyunu “Old Trafford”da keçiriləcək. “Mançester Yunayted” üçüncü yerdədir və qələbə qazanacağı halda “Liverpul”la fərqi 6 xala yüksəldə bilər. Bu nəticə komandanın Çempionlar Liqası yerini demək olar ki, möhkəmləndirə bilər.
Mövsümün ilk dövrəsində “MЮ” “Enfild”də “Liverpul”a 2:1 qalib gəlmişdi. Həmin oyunda Brian Mbeumo və Harri Maquayr fərqlənmiş, mersisaydlılardan isə Kody Qakpo qol vurmuşdu. Yeni qarşılaşmadan əvvəl “Mançester Yunayted” ötən turda “Brentford” üzərində 2:1 hesablı qələbədən sonra yaxşı əhval-ruhiyyədədir.
“Liverpul”un vəziyyəti daha çətindir. Komanda dördüncü yerdədir və heyətlə bağlı problemlərlə üzləşir. Hücum liderlərinin fiziki durumu bu səfəri daha da çətinləşdirən əsas amillərdən biridir.
“Everton” - “Mançester Siti”
“Mançester Siti” rəqiblərindən daha gec oynayacaq, buna görə də oyun başlamazdan əvvəl “Arsenal”ın nəticəsinə görə təzyiqin nə qədər artdığını biləcək. Komanda 70 xalla ikinci yerdədir və çempionluq şansını qoruyur.
Birinci dövrədə “Siti” evdə “Everton”u Erlinq Haalandın dublu sayəsində 2:0 məğlub etmişdi. Hazırda “şəhərlilər” İngiltərə Kubokunda uğurlu çıxışdan sonra bu oyuna gəlirlər və bir neçə turnirdə mübarizəni davam etdirirlər.
“Everton” son illərlə müqayisədə daha stabil mövsüm keçirir və turnir cədvəlinin orta hissəsində yer alır. “Siti” ilə qarşılaşma komandanın mövsümün sonundakı ambisiyaları üçün ciddi sınaq olacaq.
APL-in 35-ci turunun oyun cədvəli
1 may
“Lids Yunayted” - “Bernli”
2 may
“Brentford” - “Vest Hem”
“Nyukasl Yunayted” - “Brayton”
“Vulverhempton” - “Sanderlend”
“Arsenal” - “Fulhem”
3 may
“Bornmut” - “Kristal Palas”
“Mançester Yunayted” - “Liverpul”
“Aston Villa” – “Tottenhem”
4 may
“Çelsi” - “Nottingem Forest”
“Everton” - “Mançester Siti”
APL turnir cədvəli
“Arsenal” - 73
“Mançester Siti” - 70
“Mançester Yunayted” - 61
“Liverpul” - 58
“Aston Villa” - 58
“Brayton” - 50
“Bornmut” - 49
“Çelsi” - 48
“Brentford” - 48
“Fulhem” - 48
“Everton” - 47
“Sanderlend” - 46
“Kristal Palas” - 43
“Nyukasl Yunayted” - 42
“Lids Yunayted” - 40
“Nottingem Forest” - 39
“Vest Hem” - 36
“Tottenhem” - 34
“Bernli” - 20
“Vulverhempton” - 17.