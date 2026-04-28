"Espanyol" yenə qələbə qazana bilmədi

İspaniya La Liqasının 32-ci turunda "Espanyol" doğma meydanda "Levante" ilə qarşılaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, görüş qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb - 0:0.
Matçın sonlarında meydan sahibləri azlıqda qalıb. Pol Lozano qısa müddətdə iki sarı vərəqə alaraq meydandan qovulub.
Kataloniya təmsilçisi qələbəsiz seriyasını 16 matça çatdırıb və 2026-cı ildə hələ də qalib gələ bilməyib.
Bu nəticədən sonra "Espanyol" 39 xalla turnir cədvəlində 13-cü pillədə qərarlaşıb. "Levante" isə 33 xalla 19-cu yerdədir və aşağı liqaya düşmə zonasında qalır.