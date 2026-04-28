28 Aprel 2026 01:08
"Espanyol" yenə qələbə qazana bilmədi

İspaniya La Liqasının 32-ci turunda "Espanyol" doğma meydanda "Levante" ilə qarşılaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüş qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb - 0:0.

Matçın sonlarında meydan sahibləri azlıqda qalıb. Pol Lozano qısa müddətdə iki sarı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

Kataloniya təmsilçisi qələbəsiz seriyasını 16 matça çatdırıb və 2026-cı ildə hələ də qalib gələ bilməyib.

Bu nəticədən sonra "Espanyol" 39 xalla turnir cədvəlində 13-cü pillədə qərarlaşıb. "Levante" isə 33 xalla 19-cu yerdədir və aşağı liqaya düşmə zonasında qalır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

APL: "Mançester Yunayted" "Brentford"u məğlub etdi
01:04
Dünya futbolu

APL: "Mançester Yunayted" "Brentford"u məğlub etdi - VİDEO

"Qırmızı şeytanlar" evdə qələbə qazandı

"Latsio" və "Udineze" heç-heçə etdi, "Kalyari" "Atalanta"nı məğlub etdi
01:02
Dünya futbolu

"Latsio" və "Udineze" heç-heçə etdi, "Kalyari" "Atalanta"nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

İtaliya çempionatında gollu və dramatik oyunlar baş tutdu
"Fənərbağça" Tedeskonu baş məşqçi postundan uzaqlaşdırdı
27 Aprel 23:51
Dünya futbolu

"Fənərbağça" Tedeskonu baş məşqçi postundan uzaqlaşdırdı

Klub rəhbərliyi kadr dəyişiklikləri barədə qərar qəbul etdi

Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Qazaxıstanı məğlub edib
27 Aprel 17:45
Futbol

Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Qazaxıstanı məğlub edib

Son oyun Pakistan millisinə qarşı keçiriləcək
Reşford “Barselona”ya keçid üçün maaşını azaltmağa razıdır
27 Aprel 17:37
Futbol

Reşford “Barselona”ya keçid üçün maaşını azaltmağa razıdır

Kataloniya klubu hələ yekun qərar verməyib
“Arsenal” azarkeşləri Sanedən vasitəçi olmağı xahiş ediblər - VİDEO
27 Aprel 16:10
Futbol

“Arsenal” azarkeşləri Sanedən vasitəçi olmağı xahiş ediblər - VİDEO

Onlar Sane vasitəsilə Qvardiolaya müraciət ediblər

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Musa Qurbanlı dublla yadda qaldı
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub