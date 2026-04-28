28 Aprel 2026
AZ

APL: "Mançester Yunayted" "Brentford"u məğlub etdi - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 Aprel 2026 01:04
101
APL: "Mançester Yunayted" "Brentford"u məğlub etdi

"Mançester Yunayted" İngiltərə Premyer Liqasının 34-cü turunda "Brentford" üzərində qələbə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, "Old Trafford" stadionunda keçirilən qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Hesab 11-ci dəqiqədə Kazemironun qolu ilə açılıb. Fasiləyə yaxın Benyamin Şeşko fərqlənərək üstünlüyü artırıb. Oyunun sonlarında Matiyas Yensen hesab fərqini azaltsa da, qonaqlar məğlubiyyətdən qaça bilməyib.

Bu qələbədən sonra "Mançester Yunayted" 61 xalla turnir cədvəlində 3-cü pillədə qərarlaşıb. "Brentford" isə 48 xalla 9-cu sıradadır.

Növbəti turda "qırmızı şeytanlar" 3 may tarixində "Liverpul"u qəbul edəcək, "Brentford" isə 2 mayda evdə "Vest Hem"lə qarşılaşacaq.

İdman.Biz

