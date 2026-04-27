Seriya A: "Kalyari" "Atalanta"nı məğlub etdi - VİDEO

İtaliya A Seriyasının 34-cü turunda "Kalyari" "Atalanta" üzərində qələbə qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, "Unipol Domus" stadionunda keçirilən qarşılaşma meydan sahiblərinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Artıq 1-ci dəqiqədə Pol Mendi "Kalyari"ni önə çıxarıb, 8-ci dəqiqədə isə dubla imza atıb. Birinci hissənin sonlarında "Atalanta" Canluka Skamakkanın qolları ilə (40 və 45-ci dəqiqələr) hesabı bərabərləşdirib. Lakin fasilədən dərhal sonra Cennaro Borrelli yenidən meydan sahiblərini önə çıxararaq qələbə qolunu vurub.
Bu nəticədən sonra "Atalanta" 54 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb. "Kalyari" isə 36 xalla 16-cı sıradadır və təhlükəli zonadan fərqi 8 xala çatdırıb.