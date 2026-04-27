28 Aprel 2026
AZ

"Fənərbağça" Tedeskonu baş məşqçi postundan uzaqlaşdırdı

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 Aprel 2026 23:51
128
İstanbul təmsilçisi "Fənərbağça" Domeniko Tedeskonun baş məşqçi postundan ayrıldığını açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qərar klubun direktorlar şurasının iclasında qəbul olunub. Tedeskonunla yanaşı onun məşqçilər korpusu da komandanı tərk edib. Həmçinin klub idman direktoru Devin Özek və futbol üzrə koordinator Berke Çelebi ilə də yollarını ayırıb.

"Bildiririk ki, direktorlar şurasının iclasında qəbul olunan qərara əsasən baş məşqçi Domeniko Tedesko və onun məşqçilər heyəti ilə yollarımız ayrılıb. Klubumuzun inkişafına verdikləri töhfəyə görə onlara təşəkkür edir və gələcək karyeralarında uğurlar arzulayırıq", – deyə açıqlamada bildirilir.

Qeyd olunur ki, mövsümün qalan oyunlarında komandaya baş məşqçinin köməkçisi Zeki Murat Göle rəhbərlik edəcək.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Seriya A: "Kalyari" "Atalanta"nı məğlub etdi
27 Aprel 23:09
Dünya futbolu

Seriya A: "Kalyari" "Atalanta"nı məğlub etdi - VİDEO

Qonaqlar ilk səkkiz dəqiqədə iki qol buraxdı
Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Qazaxıstanı məğlub edib
27 Aprel 17:45
Futbol

Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Qazaxıstanı məğlub edib

Son oyun Pakistan millisinə qarşı keçiriləcək
Reşford “Barselona”ya keçid üçün maaşını azaltmağa razıdır
27 Aprel 17:37
Futbol

Reşford “Barselona”ya keçid üçün maaşını azaltmağa razıdır

Kataloniya klubu hələ yekun qərar verməyib
“Arsenal” azarkeşləri Sanedən vasitəçi olmağı xahiş ediblər - VİDEO
27 Aprel 16:10
Futbol

“Arsenal” azarkeşləri Sanedən vasitəçi olmağı xahiş ediblər - VİDEO

Onlar Sane vasitəsilə Qvardiolaya müraciət ediblər
“Barselona” transfer siyasətini açıqladı
27 Aprel 15:26
Futbol

“Barselona” transfer siyasətini açıqladı

Kataloniya klubu yalnız komandanı gücləndirmək üçün satış edəcək
Cerrard Premyer Liqanı tərk edən klubun baş məşqçisi ola bilər
27 Aprel 14:58
Futbol

Cerrard Premyer Liqanı tərk edən klubun baş məşqçisi ola bilər

“Börnli” yeni mövsüm üçün məşqçi axtarışındadır

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Musa Qurbanlı dublla yadda qaldı
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub