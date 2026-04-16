Harri Keyn Holandın bombardir göstəricisinə çatıb

“Bavariya”nın hücumçusu Harri Keynin “Real Madrid”ə qarşı dörddəbir final cavab oyununun 38-ci dəqiqəsinndə vurduğu qol onun mövsümdəki 50-ci qolu olub.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Almaniya klubunun 4:3 hesablı qələbəsi ilə qurtarıb. İki oyunun nəticəsinə görə “Bavariya” yarımfinala vəsiqə qazanıb.
Keyndən əvvəl bütün yarışlarda bir mövsümdə 50 qol həddini keçən yeganə oyunçu Erlinq Holand idi. Norveçli futbolçu 2022/23 mövsümündə “Mançester Siti”də 52 qol vurub. O vaxtdan bəri heç bir başqa oyunçu bu göstəriciyə çata bilməyib.